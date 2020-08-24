https://ria.ru/20200824/armiya-1576227147.html

В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"

Новейший беспилотник "Сириус" массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:24

2020-08-24T11:24

2020-08-24T11:24

новое оружие россии

сириус (беспилотник)

россия

орион

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Новейший <a href="https://ria.ru/product_sirius-bespilotnik" target="_blank">беспилотник "Сириус"</a> массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика этого беспилотника - компании "Кронштадт" Николай Долженков.Собеседник агентства отметил, что в отличие от "<a href="https://ria.ru/product_Orion" target="_blank">Ориона</a>" "Сириус" будет обладать комплексом спутниковой связи, которые позволит управлять им "практически на неограниченной дальности". Кроме того, новая машина сможет выполнять не только разведывательные, но и боевые задачи.

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сириус (беспилотник), россия, орион, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность