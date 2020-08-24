https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html

Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:39

2020-08-24T09:39

2020-08-24T10:02

арми-2020

новое оружие россии

россия

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростех

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>.По данным из открытых источников, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО "<a href="http://ria.ru/organization_Konstruktorskoe_bjuro_priborostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Конструкторское бюро приборостроения</a>" представило новый перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат". Впоследствии в Ростехе подтвердили РИА Новости существование такого проекта.В то же время в холдинге отметили, что специалистам предстоит ещё много работы по обеспечению и подтверждению всех заданных Минобороны характеристик.Как пояснили в компании, основными целями "Булата" должны стать легкобронированная и небронированная техника, на которую жалко тратить "Корнеты".

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

lyuda.terenteva.55 Хорошо. Успешных испытаний и максимально точного поражения любого противника. Бог в помощь в нашей защите. 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арми-2020, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, безопасность