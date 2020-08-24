https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html
Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания
Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:39
2020-08-24T09:39
2020-08-24T10:02
арми-2020
новое оружие россии
россия
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>.По данным из открытых источников, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО "<a href="http://ria.ru/organization_Konstruktorskoe_bjuro_priborostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Конструкторское бюро приборостроения</a>" представило новый перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат". Впоследствии в Ростехе подтвердили РИА Новости существование такого проекта.В то же время в холдинге отметили, что специалистам предстоит ещё много работы по обеспечению и подтверждению всех заданных Минобороны характеристик.Как пояснили в компании, основными целями "Булата" должны стать легкобронированная и небронированная техника, на которую жалко тратить "Корнеты".
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
lyuda.terenteva.55
Хорошо. Успешных испытаний и максимально точного поражения любого противника. Бог в помощь в нашей защите.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арми-2020, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, безопасность