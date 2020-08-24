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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html
Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания
Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:39
2020-08-24T10:02
арми-2020
новое оружие россии
россия
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>.По данным из открытых источников, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО "<a href="http://ria.ru/organization_Konstruktorskoe_bjuro_priborostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Конструкторское бюро приборостроения</a>" представило новый перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат". Впоследствии в Ростехе подтвердили РИА Новости существование такого проекта.В то же время в холдинге отметили, что специалистам предстоит ещё много работы по обеспечению и подтверждению всех заданных Минобороны характеристик.Как пояснили в компании, основными целями "Булата" должны стать легкобронированная и небронированная техника, на которую жалко тратить "Корнеты".
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
Хорошо. Успешных испытаний и максимально точного поражения любого противника. Бог в помощь в нашей защите.
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арми-2020, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, безопасность

Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания

09:39 24.08.2020 (обновлено: 10:02 24.08.2020)
1563
© РИА Новости / Алексей КуденкоПуск ракеты
Пуск ракеты
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пуск ракеты . Архивное фото
КУБИНКА, 24 авг – РИА Новости. Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
По данным из открытых источников, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО "Конструкторское бюро приборостроения" представило новый перспективный управляемый ракетный комплекс "Булат". Впоследствии в Ростехе подтвердили РИА Новости существование такого проекта.
"Булат" – это не комплекс, а малогабаритная управляемая ракета, которая планируется к использованию в различных комплексах в дополнение к тяжелым "Корнетам" (противотанковые управляемые ракеты – ред.). В настоящее время проводятся летные испытания этой ракеты на полигоне, получены устойчивые управляемые полеты на максимальную дальность", - сообщили в "Высокоточных комплексах".
В то же время в холдинге отметили, что специалистам предстоит ещё много работы по обеспечению и подтверждению всех заданных Минобороны характеристик.
Как пояснили в компании, основными целями "Булата" должны стать легкобронированная и небронированная техника, на которую жалко тратить "Корнеты".
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Новое оружие РоссииАрМИ-2020РоссияВысокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехБезопасность
Популярные комментарии
Хорошо. Успешных испытаний и максимально точного поражения любого противника. Бог в помощь в нашей защите.
24 августа, 09:49
lyuda.terenteva.55
1200000
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