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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armiya-1576220295.html
В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"
Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика —... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:21
2020-08-24T11:17
форум "армия — 2020"
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
высокоточные комплексы
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — холдинга "<u><a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/">Высокоточные комплексы</a></u>" корпорации "<u><a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/">Ростех</a></u>".Сейчас идет работа по его созданию, госиспытания назначены на 2021 год."Грань" — комплекс управляемого вооружения для 120-миллиметровых нарезных и гладкоствольных минометов. Среди основных особенностей:Комплекс позволит обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное минометное и артиллерийское вооружение практически неэффективно, отметили в "Высокоточных комплексах".
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
Отлично!
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форум "армия — 2020", россия, вооруженные силы рф, высокоточные комплексы, ростех, безопасность

В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"

09:21 24.08.2020 (обновлено: 11:17 24.08.2020)
4807
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСтрельба из миномета
Стрельба из миномета
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Стрельба из миномета. Архивное фото
КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — холдинга "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех".
Сейчас идет работа по его созданию, госиспытания назначены на 2021 год.
"Грань" — комплекс управляемого вооружения для 120-миллиметровых нарезных и гладкоствольных минометов. Среди основных особенностей:
может стрелять одновременно из нескольких минометов по нескольким целям без создания помех друг другу;
может стрелять при сокращенной метеобаллистической подготовке исходных установок;
может поражать цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.
Комплекс позволит обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное минометное и артиллерийское вооружение практически неэффективно, отметили в "Высокоточных комплексах".
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Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РоссияВооруженные силы РФВысокоточные комплексыРостехБезопасность
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Отлично!
24 августа, 09:25
Егор Панкратов
2310000
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