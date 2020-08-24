https://ria.ru/20200824/armiya-1576220295.html

В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"

Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика —... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:21

2020-08-24T09:21

2020-08-24T11:17

форум "армия — 2020"

новое оружие россии

россия

вооруженные силы рф

высокоточные комплексы

ростех

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — холдинга "<u><a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/">Высокоточные комплексы</a></u>" корпорации "<u><a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/">Ростех</a></u>".Сейчас идет работа по его созданию, госиспытания назначены на 2021 год."Грань" — комплекс управляемого вооружения для 120-миллиметровых нарезных и гладкоствольных минометов. Среди основных особенностей:Комплекс позволит обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное минометное и артиллерийское вооружение практически неэффективно, отметили в "Высокоточных комплексах".

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

Егор Панкратов Отлично! 24

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", россия, вооруженные силы рф, высокоточные комплексы, ростех, безопасность