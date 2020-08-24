https://ria.ru/20200824/aktsiya-1576245442.html

ВТБ и Почта-банк открывают "Мультикарту сокровищ"

Банк ВТБ (ПАО) запускает игровую акцию "Мультикарта сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "Почта Банк",... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:33

2020-08-24T15:33

2020-08-24T18:53

почта банк

мультикарта

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568665040_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_83d1ca630ae8be23a111fa67779c6768.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">Банк ВТБ</a> (ПАО) запускает игровую акцию "<a href="http://ria.ru/organization_Multikarta/" target="_blank" data-auto="true">Мультикарта</a> сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_bank/" target="_blank" data-auto="true">Почта Банк</a>", зарегистрированные в программе лояльности "Мультибонус", сообщает пресс-служба банка.Выполняя задания игры, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров – всего более 3 миллиона призов. Главный приз – сертификат на путешествие в Турцию для двоих. У каждого участника есть ряд бесплатных попыток. Если они закончились, можно докупить новые за бонусную валюту, которую клиент программы "Мультибонус" получает за покупки по картам ВТБ и Почта Банка, сообщили в группе ВТБ.Как считает член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев, геймификация – это новый способ коммуникации с клиентам, который дает возможность проанализировать заинтересованность и чувствительность аудитории к игровым механикам, провести эксперименты с поиском новых участников программы лояльности. "За полгода, с момента объединения программ лояльности, к программе "Мультибонус" присоединились 1,7 млиллиона клиентов Почта Банка. Мы надеемся, что интеграция игровых механик в программу лояльности повысит частоту покупок в каталоге "Мультибонус", а также привлечет в программу еще больше новых активных участников", – сказал он.Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Организатором акции выступает ООО "Кракоза", ее условия можно уточнить на <a href="https://multibonus.hezzl.com/faq/oferta.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.

https://ria.ru/20160912/1476670511.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

почта банк, мультикарта, втб, новости компаний - экономика