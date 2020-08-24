ВТБ и Почта-банк открывают "Мультикарту сокровищ"
15:33 24.08.2020 (обновлено: 18:53 24.08.2020)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает игровую акцию "Мультикарта сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "Почта Банк", зарегистрированные в программе лояльности "Мультибонус", сообщает пресс-служба банка.
Выполняя задания игры, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров – всего более 3 миллиона призов. Главный приз – сертификат на путешествие в Турцию для двоих. У каждого участника есть ряд бесплатных попыток. Если они закончились, можно докупить новые за бонусную валюту, которую клиент программы "Мультибонус" получает за покупки по картам ВТБ и Почта Банка, сообщили в группе ВТБ.
"Мы активно развиваем программу лояльности "Мультибонус", предлагая ее участникам новые возможности по списанию накопленных ими бонусных вознаграждений. Нестандартный подход данной акции позволяет погрузиться в захватывающий мир соревнования и чаще использовать карты ВТБ при обычных покупках, чтобы получать бонусы, мили или бонусные рубли. Уверен, эта активность понравится клиентам, потому что на нашей карте спрятано много сокровищ и у каждого есть возможность найти настоящий клад", – привели в пресс-службе комментарий руководителя программы лояльности "Мультибонус" Романа Синенко.
Как считает член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев, геймификация – это новый способ коммуникации с клиентам, который дает возможность проанализировать заинтересованность и чувствительность аудитории к игровым механикам, провести эксперименты с поиском новых участников программы лояльности. "За полгода, с момента объединения программ лояльности, к программе "Мультибонус" присоединились 1,7 млиллиона клиентов Почта Банка. Мы надеемся, что интеграция игровых механик в программу лояльности повысит частоту покупок в каталоге "Мультибонус", а также привлечет в программу еще больше новых активных участников", – сказал он.
Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Организатором акции выступает ООО "Кракоза", ее условия можно уточнить на сайте.