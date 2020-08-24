Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/aktsiya-1576245442.html
ВТБ и Почта-банк открывают "Мультикарту сокровищ"
Банк ВТБ (ПАО) запускает игровую акцию "Мультикарта сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "Почта Банк",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:33
2020-08-24T18:53
почта банк
мультикарта
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568665040_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_83d1ca630ae8be23a111fa67779c6768.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">Банк ВТБ</a> (ПАО) запускает игровую акцию "<a href="http://ria.ru/organization_Multikarta/" target="_blank" data-auto="true">Мультикарта</a> сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_bank/" target="_blank" data-auto="true">Почта Банк</a>", зарегистрированные в программе лояльности "Мультибонус", сообщает пресс-служба банка.Выполняя задания игры, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров – всего более 3 миллиона призов. Главный приз – сертификат на путешествие в Турцию для двоих. У каждого участника есть ряд бесплатных попыток. Если они закончились, можно докупить новые за бонусную валюту, которую клиент программы "Мультибонус" получает за покупки по картам ВТБ и Почта Банка, сообщили в группе ВТБ.Как считает член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев, геймификация – это новый способ коммуникации с клиентам, который дает возможность проанализировать заинтересованность и чувствительность аудитории к игровым механикам, провести эксперименты с поиском новых участников программы лояльности. "За полгода, с момента объединения программ лояльности, к программе "Мультибонус" присоединились 1,7 млиллиона клиентов Почта Банка. Мы надеемся, что интеграция игровых механик в программу лояльности повысит частоту покупок в каталоге "Мультибонус", а также привлечет в программу еще больше новых активных участников", – сказал он.Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Организатором акции выступает ООО "Кракоза", ее условия можно уточнить на <a href="https://multibonus.hezzl.com/faq/oferta.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.
https://ria.ru/20160912/1476670511.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568665040_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_a2a7262c6146e66d9ae521db68bb1e6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
почта банк, мультикарта, втб, новости компаний - экономика

ВТБ и Почта-банк открывают "Мультикарту сокровищ"

15:33 24.08.2020 (обновлено: 18:53 24.08.2020)
331
© Depositphotos / undreyДистанционное обучение
Дистанционное обучение
© Depositphotos / undrey
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает игровую акцию "Мультикарта сокровищ", посвящённую пиратской тематике, в которой смогут принять участие клиенты ВТБ и АО "Почта Банк", зарегистрированные в программе лояльности "Мультибонус", сообщает пресс-служба банка.
Выполняя задания игры, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров – всего более 3 миллиона призов. Главный приз – сертификат на путешествие в Турцию для двоих. У каждого участника есть ряд бесплатных попыток. Если они закончились, можно докупить новые за бонусную валюту, которую клиент программы "Мультибонус" получает за покупки по картам ВТБ и Почта Банка, сообщили в группе ВТБ.
"Мы активно развиваем программу лояльности "Мультибонус", предлагая ее участникам новые возможности по списанию накопленных ими бонусных вознаграждений. Нестандартный подход данной акции позволяет погрузиться в захватывающий мир соревнования и чаще использовать карты ВТБ при обычных покупках, чтобы получать бонусы, мили или бонусные рубли. Уверен, эта активность понравится клиентам, потому что на нашей карте спрятано много сокровищ и у каждого есть возможность найти настоящий клад", – привели в пресс-службе комментарий  руководителя программы лояльности "Мультибонус" Романа Синенко.
Как считает член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев, геймификация – это новый способ коммуникации с клиентам, который дает возможность проанализировать заинтересованность и чувствительность аудитории к игровым механикам, провести эксперименты с поиском новых участников программы лояльности. "За полгода, с момента объединения программ лояльности, к программе "Мультибонус" присоединились 1,7 млиллиона клиентов Почта Банка. Мы надеемся, что интеграция игровых механик в программу лояльности повысит частоту покупок в каталоге "Мультибонус", а также привлечет в программу еще больше новых активных участников", – сказал он.
Пассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца
12 сентября 2016, 13:05
ВТБ24 и "МультиКарта" обеспечат оплату проезда на МЦККак отмечается в пресс-релизе, на 31 станции будут работать 108 автоматов для покупки билетов наличными, 62 POS-терминала для покупки банковской картой и 62 турникета - для бесконтактной оплаты.
Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Организатором акции выступает ООО "Кракоза", ее условия можно уточнить на сайте.
010001
Обсудить 0
Почта банкМультикартаВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Выращивание огурцов
Липецкая область стала лидером в России по сбору овощей в теплицах
Город Майкоп
Власти Адыгеи предложили правительству отказаться от маркировки "молочки"
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК
Выставка Power China
Московские компании представили цифровые технологии на выставке в Китае
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк подписал соглашение о взаимодействии с концерном "Алмаз-Антей"
Банкомат
Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия
Премьер Сирии назвал цель теракта в Дамаске
Борис Корчевников
Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова
Плавучий космодром Морской старт
Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"
Пробная сдача Единого государственного экзамена
Всех работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
23:47Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога
Лента новостейМолния