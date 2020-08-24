Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий "КидБург", сообщает пресс-служба банка.
Формат игровых площадок "КидБурга" знакомит детей не только с известными профессиями врача, банкира, фермера, пожарного, океанолога, но и с такими новыми специальностями как техно-стилист, мультимедийный журналист, влогер.
"Образовательный досуг становится все более популярным в России, а “КидБург”, с которым банк ВТБ сотрудничает в рамках масштабной программы “Образованная страна” с 2015 года, создает комфортную среду для развития будущих поколений — то есть обучает через игру. Здесь дети узнают о разных профессиях, общаются со сверстниками и учатся решать разные “взрослые” задачи индивидуально и в команде", — привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.
Социальная инициатива "Всем, кому СЕМЬ!" была запущена в 2016 году. За это время в акции приняли участие более 60 тысяч первоклассников в разных регионах России. В 2020 году первоклассники смогут посетить один из 11 игровых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ярославле. Все центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на специальной странице акции, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.