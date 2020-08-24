https://ria.ru/20200824/aktsiya-1576244466.html

Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников

Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:20

2020-08-24T15:20

2020-08-24T15:20

втб

новости компаний - экономика

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">Банк ВТБ</a> стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий "КидБург", сообщает пресс-служба банка.Формат игровых площадок "КидБурга" знакомит детей не только с известными профессиями врача, банкира, фермера, пожарного, океанолога, но и с такими новыми специальностями как техно-стилист, мультимедийный журналист, влогер.Социальная инициатива "Всем, кому СЕМЬ!" была запущена в 2016 году. За это время в акции приняли участие более 60 тысяч первоклассников в разных регионах России. В 2020 году первоклассники смогут посетить один из 11 игровых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ярославле. Все центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=zhvsUnMtuelM6HGBPzwV5_NgyAyaBZMMq9JPKbthyTKlc_qaJkjYCA..&URL=https%3a%2f%2fkidburg.ru%2fseven%2f" target="_blank">специальной странице акции</a>, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.

https://ria.ru/20200821/prilozhenie-1576087958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика, общество