Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/aktsiya-1576244466.html
Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников
Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:20
2020-08-24T15:20
втб
новости компаний - экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">Банк ВТБ</a> стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий "КидБург", сообщает пресс-служба банка.Формат игровых площадок "КидБурга" знакомит детей не только с известными профессиями врача, банкира, фермера, пожарного, океанолога, но и с такими новыми специальностями как техно-стилист, мультимедийный журналист, влогер.Социальная инициатива "Всем, кому СЕМЬ!" была запущена в 2016 году. За это время в акции приняли участие более 60 тысяч первоклассников в разных регионах России. В 2020 году первоклассники смогут посетить один из 11 игровых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ярославле. Все центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=zhvsUnMtuelM6HGBPzwV5_NgyAyaBZMMq9JPKbthyTKlc_qaJkjYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fkidburg.ru%2fseven%2f" target="_blank">специальной странице акции</a>, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.
https://ria.ru/20200821/prilozhenie-1576087958.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08cfcaf109dad68cd2ec5accc0f34ed4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика, общество

Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников

15:20 24.08.2020
7359
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером акции "Всем, кому СЕМЬ!", в рамках которой всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий "КидБург", сообщает пресс-служба банка.
Формат игровых площадок "КидБурга" знакомит детей не только с известными профессиями врача, банкира, фермера, пожарного, океанолога, но и с такими новыми специальностями как техно-стилист, мультимедийный журналист, влогер.
"Образовательный досуг становится все более популярным в России, а “КидБург”, с которым банк ВТБ сотрудничает в рамках масштабной программы “Образованная страна” с 2015 года, создает комфортную среду для развития будущих поколений — то есть обучает через игру. Здесь дети узнают о разных профессиях, общаются со сверстниками и учатся решать разные “взрослые” задачи индивидуально и в команде", — привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.
Социальная инициатива "Всем, кому СЕМЬ!" была запущена в 2016 году. За это время в акции приняли участие более 60 тысяч первоклассников в разных регионах России. В 2020 году первоклассники смогут посетить один из 11 игровых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ярославле. Все центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Отделение банка ВТБ
21 августа, 12:30
ВТБ Мои Инвестиции наградили за лучшее мобильное брокерское приложение
Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на специальной странице акции, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.
300133
Обсудить 1
ВТБНовости компаний - ЭкономикаОбщество
Рекомендуем
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО
Алексей Навальный
Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Заставка мультсериала Дракоша Тоша
Проект "Дракоша Тоша" продолжает свое развитие
Мишустин: На образовательные кредиты устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых
В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Борис Корчевников
Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста
Сможет ли искусственный интеллект понять Достоевского?
Сможет ли искусственный интеллект понять Достоевского?
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
23:47Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога
Лента новостейМолния