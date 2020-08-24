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Умер актер из фильма "Три толстяка"
Российский актер Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 24.08.2020
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культура
россия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Российский актер Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/309288/akter-izfilma-tri-tolstaka-umer-vmoskve/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания с актером пока ничего не сообщается. Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность артисту принес фильм "Три толстяка", где он сыграл одного из толстяков вместе с Евгением Моргуновым и Сергеем Кулагиным.
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россия

Умер актер из фильма "Три толстяка"

10:33 24.08.2020 (обновлено: 10:34 24.08.2020)
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© Фото : Киностудия "Ленфильм" 1966Кадр из фильма "Три толстяка" 1966 год
Кадр из фильма Три толстяка 1966 год
© Фото : Киностудия "Ленфильм" 1966
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский актер Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет, сообщает Пятый канал.
Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания с актером пока ничего не сообщается.
Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность артисту принес фильм "Три толстяка", где он сыграл одного из толстяков вместе с Евгением Моргуновым и Сергеем Кулагиным.
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КультураРоссия
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