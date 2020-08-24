https://ria.ru/20200824/akter-1576223414.html

Умер актер из фильма "Три толстяка"

Российский актер Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:33

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культура

россия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Российский актер Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/309288/akter-izfilma-tri-tolstaka-umer-vmoskve/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания с актером пока ничего не сообщается. Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность артисту принес фильм "Три толстяка", где он сыграл одного из толстяков вместе с Евгением Моргуновым и Сергеем Кулагиным.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия