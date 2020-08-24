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Республика Адыгея
https://ria.ru/20200824/adygeya-1576255689.html
Власти Адыгеи предложили правительству отказаться от маркировки "молочки"
Власти Адыгеи направили обращение в правительство РФ с предложением отказаться от маркировки молочной продукции, потому что, по их мнению, нововведение может... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:11
2020-08-24T18:11
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
республика адыгея
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости.</strong> Власти Адыгеи направили обращение в правительство РФ с предложением отказаться от маркировки молочной продукции, потому что, по их мнению, нововведение может привести к "сложновосполнимым убыткам – вплоть до остановки производства", сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ в минувший вторник опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года.Как отмечает пресс-служба Кумпилова, введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку в связи с неизбежными затратами на приобретение оборудования, переустройство производственных линий, обучение сотрудников и расширение штата."Для ведущих предприятий молочной отрасли <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республики Адыгея</a> расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до 6 миллионов рублей на 1 линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) - до 1 миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объём финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведёт к серьёзным, сложновосполнимым убыткам – вплоть до возможной остановки производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса."В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) ... Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат – за счёт расширения функционала уже действующей системы "Меркурий", - добавляется в релизе.Сообщается, что инициативу Кумпилова поддержали местные производители молочной продукции.
https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html
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россия, мурат кумпилов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика адыгея, экономика

Власти Адыгеи предложили правительству отказаться от маркировки "молочки"

18:11 24.08.2020
310
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Власти Адыгеи направили обращение в правительство РФ с предложением отказаться от маркировки молочной продукции, потому что, по их мнению, нововведение может привести к "сложновосполнимым убыткам – вплоть до остановки производства", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Минпромторг РФ в минувший вторник опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года.
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Как отмечает пресс-служба Кумпилова, введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку в связи с неизбежными затратами на приобретение оборудования, переустройство производственных линий, обучение сотрудников и расширение штата.
"Для ведущих предприятий молочной отрасли Республики Адыгея расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до 6 миллионов рублей на 1 линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) - до 1 миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объём финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведёт к серьёзным, сложновосполнимым убыткам – вплоть до возможной остановки производства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса.
"В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) ... Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат – за счёт расширения функционала уже действующей системы "Меркурий", - добавляется в релизе.
Сообщается, что инициативу Кумпилова поддержали местные производители молочной продукции.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Республика АдыгеяЭкономика
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