Власти Адыгеи предложили правительству отказаться от маркировки "молочки"
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Власти Адыгеи направили обращение в правительство РФ с предложением отказаться от маркировки молочной продукции, потому что, по их мнению, нововведение может привести к "сложновосполнимым убыткам – вплоть до остановки производства", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Минпромторг РФ в минувший вторник опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года.
Как отмечает пресс-служба Кумпилова, введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку в связи с неизбежными затратами на приобретение оборудования, переустройство производственных линий, обучение сотрудников и расширение штата.
"Для ведущих предприятий молочной отрасли Республики Адыгея расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до 6 миллионов рублей на 1 линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) - до 1 миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объём финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведёт к серьёзным, сложновосполнимым убыткам – вплоть до возможной остановки производства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса.
"В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) ... Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке. Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат – за счёт расширения функционала уже действующей системы "Меркурий", - добавляется в релизе.
Сообщается, что инициативу Кумпилова поддержали местные производители молочной продукции.