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Военная лента Sputnik на китайском презентована на "Армии-2020"
Презентация круглосуточной военной ленты международного информационного агентства и радио Sputnik на китайском языке состоялась в понедельник на форуме... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:28
2020-08-24T15:26
форум "армия — 2020"
sputnik
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Презентация круглосуточной военной ленты международного информационного агентства и радио <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> на китайском языке состоялась в понедельник на форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Новый продукт рассчитан на общественно-политические и специализированные СМИ Китая.Военная лента Sputnik знакомит читателей с официальной информацией оборонных ведомств ведущих держав мира, сводками из "горячих точек", новинками боевой техники и вооружений. Кроме того, на ней публикуются комментарии российских и зарубежных экспертов на темы военного строительства, безопасности и освоения космоса. Для оформления доступа к специализированной ленте самого цитируемого российского СМИ на китайском языке необходимо отправить заявку по адресу sales@sputniknews.com.Руководитель редакции информации на китайском языке агентства Sputnik Владимир Павлов, представляя новую ленту, отметил: "Шесть лет назад Sputnik запустил ленту информации на китайском языке. Она ориентирована на профессиональных подписчиков, среди которых - ведущие СМИ Китая. Наряду с нашей главной лентой мы выпускаем три тематические ленты: ленту международных новостей, ленту новостей о России и ленту о российско-китайском сотрудничестве. В августе этого года мы запустили четвертую тематическую ленту - ленту военных новостей. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать удачи всем военным корреспондентам - не только нашего агентства, но и Китая, других стран. Именно от их самоотверженной работы, часто в опасных, горячих точках, зависит, насколько подробную и оперативную информацию получат наши подписчики".Подписчиками и партнерами международного агентства и радио Sputnik являются ведущие средства массовой информации КНР, включая агентство "Синьхуа", Центральное телевидение и Международное радио Китая, газету "Жэньминь жибао". Международный форум "Армия-2020" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 23 по 29 августа. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума, а Международное информационное агентство и радио Sputnik – его международным информационным партнёром.<strong>Sputnik</strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Новости
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форум "армия — 2020", sputnik

Военная лента Sputnik на китайском презентована на "Армии-2020"

14:28 24.08.2020 (обновлено: 15:26 24.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВоенная лента Sputnik на китайском презентована на "Армии-2020"
Военная лента Sputnik на китайском презентована на Армии-2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Презентация круглосуточной военной ленты международного информационного агентства и радио Sputnik на китайском языке состоялась в понедельник на форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Новый продукт рассчитан на общественно-политические и специализированные СМИ Китая.
Военная лента Sputnik знакомит читателей с официальной информацией оборонных ведомств ведущих держав мира, сводками из "горячих точек", новинками боевой техники и вооружений. Кроме того, на ней публикуются комментарии российских и зарубежных экспертов на темы военного строительства, безопасности и освоения космоса. Для оформления доступа к специализированной ленте самого цитируемого российского СМИ на китайском языке необходимо отправить заявку по адресу sales@sputniknews.com.
Руководитель редакции информации на китайском языке агентства Sputnik Владимир Павлов, представляя новую ленту, отметил: "Шесть лет назад Sputnik запустил ленту информации на китайском языке. Она ориентирована на профессиональных подписчиков, среди которых - ведущие СМИ Китая. Наряду с нашей главной лентой мы выпускаем три тематические ленты: ленту международных новостей, ленту новостей о России и ленту о российско-китайском сотрудничестве. В августе этого года мы запустили четвертую тематическую ленту - ленту военных новостей. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать удачи всем военным корреспондентам - не только нашего агентства, но и Китая, других стран. Именно от их самоотверженной работы, часто в опасных, горячих точках, зависит, насколько подробную и оперативную информацию получат наши подписчики".
© РИА Новости / Виталий БелоусовВоенная лента Sputnik на китайском презентована на "Армии-2020"
Военная лента Sputnik на китайском презентована на Армии-2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Военная лента Sputnik на китайском презентована на "Армии-2020"
Подписчиками и партнерами международного агентства и радио Sputnik являются ведущие средства массовой информации КНР, включая агентство "Синьхуа", Центральное телевидение и Международное радио Китая, газету "Жэньминь жибао".
Международный форум "Армия-2020" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 23 по 29 августа. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума, а Международное информационное агентство и радио Sputnik – его международным информационным партнёром.
Глава дирекции Международного сотрудничества медиагруппы Sputnik Василий Пушков выступает на Форуме молодых управленцев 20.20
14 августа, 18:00
Топ-менеджер Sputnik выступил на Форуме молодых управленцев "20.20"
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Форум "Армия — 2020"Sputnik
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