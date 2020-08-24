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Технологические конкурсы Up Great
https://ria.ru/20200824/1576238529.html
Названы победители конкурса РВК "Up Great безопасности"
Экспертное жюри конкурса концепций "Up Great безопасности", направленного на создание "чистых зон" в период пандемии коронавируса, выбрало из числа 55... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:50
2020-08-24T13:50
технологические конкурсы up great
россия
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости</strong>. Экспертное жюри конкурса концепций "Up Great безопасности", направленного на создание "чистых зон" в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавируса</a>, выбрало из числа 55 участников трех авторов лучших решений, которые получат денежные призы – по 100 тысяч рублей в каждой из трех номинаций, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.Конкурс организован в рамках Национальной технологической инициативы, его оператором выступает РВК. Конкурс направлен на отбор и оценку концепций технологических решений, которые позволят обеспечить безопасный "выход" из пандемии коронавируса, сократить дистанцию между людьми, восстановить экономическую активность и вернуться к привычной жизни. В ходе конкурса жюри рассмотрело 55 заявок от участников из 19 регионов России. В число экспертов вошли представители "МосТрансПроект", рабочей группы НТИ Автонет, Коммуникационного агентства Р.И.М., НПО "СтарЛайн", WorldSkills, ГК ИнЭнерджи, кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и РНИМУ имени Н.И. Пирогова.В номинации "Общественный транспорт" победителем признан Сергей Доржиев из Москвы, представивший систему цифровой удаленной автоматизированной дезинфекции мобильных средств с возможностью интегрирования в систему "Умный город". Призером в номинации "Производственные помещения" стал москвич Сергей Агафонов. Его концепция предполагает дезинфекцию воздуха в рабочих помещениях за счет контактного взаимовоздействия воздушного потока и дезинфекционного средства. При этом процесс дезинфекции не потребует дополнительных устройств для распыления.Победа в номинации "Концертные залы" досталась Сергею Сунчугашеву из Москвы, предложившего концепцию каталитической очистки воздуха за счет полного разложения органических веществ, включая вирусы, до углекислого газа и воды на поверхности катализатора. "В конкурсе мы собрали немало интересных заявок, особенно в части интересного дизайна воздушных фильтров, обеспечивающих очистку воздуха внутри помещений и транспорта. Несмотря на все меры безопасности, к которым мы уже привыкли — маски, мытье рук, социальная дистанция — по-настоящему эффективное предотвращение заражения невозможно, пока мы не переосмыслим общественные пространства так, чтобы снизить вирусную нагрузку через воздушно-капельный канал, а без хороших фильтров это невозможно", – сказал член жюри, директор по развитию технологических конкурсов Up Great Юрий Молодых, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20200824/1576003503.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, технологии

Названы победители конкурса РВК "Up Great безопасности"

13:50 24.08.2020
158
© Конкурс концепций "Up Great безопасности"Конкурс концепций "Up Great безопасности"
Конкурс концепций Up Great безопасности
© Конкурс концепций "Up Great безопасности"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экспертное жюри конкурса концепций "Up Great безопасности", направленного на создание "чистых зон" в период пандемии коронавируса, выбрало из числа 55 участников трех авторов лучших решений, которые получат денежные призы – по 100 тысяч рублей в каждой из трех номинаций, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
Конкурс организован в рамках Национальной технологической инициативы, его оператором выступает РВК. Конкурс направлен на отбор и оценку концепций технологических решений, которые позволят обеспечить безопасный "выход" из пандемии коронавируса, сократить дистанцию между людьми, восстановить экономическую активность и вернуться к привычной жизни.
В ходе конкурса жюри рассмотрело 55 заявок от участников из 19 регионов России. В число экспертов вошли представители "МосТрансПроект", рабочей группы НТИ Автонет, Коммуникационного агентства Р.И.М., НПО "СтарЛайн", WorldSkills, ГК ИнЭнерджи, кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и РНИМУ имени Н.И. Пирогова.
В номинации "Общественный транспорт" победителем признан Сергей Доржиев из Москвы, представивший систему цифровой удаленной автоматизированной дезинфекции мобильных средств с возможностью интегрирования в систему "Умный город".
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Призером в номинации "Производственные помещения" стал москвич Сергей Агафонов. Его концепция предполагает дезинфекцию воздуха в рабочих помещениях за счет контактного взаимовоздействия воздушного потока и дезинфекционного средства. При этом процесс дезинфекции не потребует дополнительных устройств для распыления.
Победа в номинации "Концертные залы" досталась Сергею Сунчугашеву из Москвы, предложившего концепцию каталитической очистки воздуха за счет полного разложения органических веществ, включая вирусы, до углекислого газа и воды на поверхности катализатора.
"В конкурсе мы собрали немало интересных заявок, особенно в части интересного дизайна воздушных фильтров, обеспечивающих очистку воздуха внутри помещений и транспорта. Несмотря на все меры безопасности, к которым мы уже привыкли — маски, мытье рук, социальная дистанция — по-настоящему эффективное предотвращение заражения невозможно, пока мы не переосмыслим общественные пространства так, чтобы снизить вирусную нагрузку через воздушно-капельный канал, а без хороших фильтров это невозможно", – сказал член жюри, директор по развитию технологических конкурсов Up Great Юрий Молодых, слова которого приводятся в сообщении.
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Технологические конкурсы Up GreatРоссияТехнологии
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