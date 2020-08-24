https://ria.ru/20200824/1576236382.html

Усадьбу Достоевского отреставрируют в подмосковном Зарайске

В городском округе Зарайск Московской области отреставрируют усадьбу писателя Федора Достоевского, сообщил глава городского округа Виктор Петрущенко в интервью... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:06

2020-08-24T13:06

2020-08-24T13:06

новости подмосковья

зарайск

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>В городском округе <a href="https://ria.ru/location_Zaraysk" target="_blank">Зарайск</a> Московской области отреставрируют усадьбу писателя Федора Достоевского, сообщил глава городского округа Виктор Петрущенко в интервью интернет-порталу правительства Подмосковья.Реставрация пройдет в рамках подготовки к празднованию 200-летия писателя, которое пройдет в 2021 году."Сейчас работаем над большим проектом. В соответствии с указом президента России идет подготовка к празднованию 200-летия Достоевского, оно будет отмечаться в ноябре 2021 года. Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" приступил к разработке научно-проектной документации по реставрации и сохранению имения писателя. У нас создается единственный в стране музей-усадьба Федора Михайловича Достоевского, который расположится в селе Даровое", - сообщил Петрущенко.

https://ria.ru/20200821/mosoblarkhitektura-1576096809.html

зарайск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарайск, московская область (подмосковье)