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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200824/1576236382.html
Усадьбу Достоевского отреставрируют в подмосковном Зарайске
В городском округе Зарайск Московской области отреставрируют усадьбу писателя Федора Достоевского, сообщил глава городского округа Виктор Петрущенко в интервью... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:06
2020-08-24T13:06
новости подмосковья
зарайск
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>В городском округе <a href="https://ria.ru/location_Zaraysk" target="_blank">Зарайск</a> Московской области отреставрируют усадьбу писателя Федора Достоевского, сообщил глава городского округа Виктор Петрущенко в интервью интернет-порталу правительства Подмосковья.Реставрация пройдет в рамках подготовки к празднованию 200-летия писателя, которое пройдет в 2021 году."Сейчас работаем над большим проектом. В соответствии с указом президента России идет подготовка к празднованию 200-летия Достоевского, оно будет отмечаться в ноябре 2021 года. Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" приступил к разработке научно-проектной документации по реставрации и сохранению имения писателя. У нас создается единственный в стране музей-усадьба Федора Михайловича Достоевского, который расположится в селе Даровое", - сообщил Петрущенко.
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зарайск
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зарайск, московская область (подмосковье)

Усадьбу Достоевского отреставрируют в подмосковном Зарайске

13:06 24.08.2020
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© РИА Новости / Э. Коган / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет Ф. М. Достоевского"
Репродукция картины Портрет Ф. М. Достоевского
© РИА Новости / Э. Коган
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В городском округе Зарайск Московской области отреставрируют усадьбу писателя Федора Достоевского, сообщил глава городского округа Виктор Петрущенко в интервью интернет-порталу правительства Подмосковья.
Реставрация пройдет в рамках подготовки к празднованию 200-летия писателя, которое пройдет в 2021 году.
"Сейчас работаем над большим проектом. В соответствии с указом президента России идет подготовка к празднованию 200-летия Достоевского, оно будет отмечаться в ноябре 2021 года. Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" приступил к разработке научно-проектной документации по реставрации и сохранению имения писателя. У нас создается единственный в стране музей-усадьба Федора Михайловича Достоевского, который расположится в селе Даровое", - сообщил Петрущенко.
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Новости ПодмосковьяЗарайскМосковская область (Подмосковье)
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