https://ria.ru/20200824/1576235429.html

В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам

В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:46

2020-08-24T12:46

2020-08-24T13:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что представители белорусской оппозиции "весьма активны в своем общении со средствами массовой информации".Песков также ответил на вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не может "повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/protesty-1576234763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575994488.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире