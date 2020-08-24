В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам
12:46 24.08.2020 (обновлено: 13:34 24.08.2020)
7938
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те политики, те представители власти, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений, конечно же, они нам импонируют больше", - сказал Песков, не став называть конкретных фамилий.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что представители белорусской оппозиции "весьма активны в своем общении со средствами массовой информации".
Песков также ответил на вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с оппозицией Белоруссии.
"Пока четких каких-то сигналов в отношении России не озвучивалось. Но в любом случае какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не может "повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей".
21 августа, 13:52Генпрокурор Белоруссии увидел "откровенные манипуляции" на протестах
"Мы знаем, что все-таки подавляющее большинство белорусов, они являются убежденными сторонниками продолжения нашего союзничества, и мы высоко это ценим. И эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране. Те, кто наоборот склонен больше к отходу от этого союзничества, они нам нравятся меньше, это не секрет. Но это обычная реакция любого государства", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у Кремля опасения, что оппозиция Белоруссии действует в антироссийском ключе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>