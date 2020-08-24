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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/1576235429.html
В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам
В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:46
2020-08-24T13:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что представители белорусской оппозиции "весьма активны в своем общении со средствами массовой информации".Песков также ответил на вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не может "повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/protesty-1576234763.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире

В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам

12:46 24.08.2020 (обновлено: 13:34 24.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле не скрывают, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те политики, те представители власти, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений, конечно же, они нам импонируют больше", - сказал Песков, не став называть конкретных фамилий.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 12:41Протесты в Белоруссии
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Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что представители белорусской оппозиции "весьма активны в своем общении со средствами массовой информации".
Песков также ответил на вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с оппозицией Белоруссии.
"Пока четких каких-то сигналов в отношении России не озвучивалось. Но в любом случае какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не может "повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей".
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
21 августа, 13:52
Генпрокурор Белоруссии увидел "откровенные манипуляции" на протестах
"Мы знаем, что все-таки подавляющее большинство белорусов, они являются убежденными сторонниками продолжения нашего союзничества, и мы высоко это ценим. И эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране. Те, кто наоборот склонен больше к отходу от этого союзничества, они нам нравятся меньше, это не секрет. Но это обычная реакция любого государства", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у Кремля опасения, что оппозиция Белоруссии действует в антироссийском ключе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
19 августа, 16:41
Майдан не состоялся. Пушков отметил, как изменятся протесты в Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияООНВ мире
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