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Онлайн-конференция о выходе картины "Цой" режиссера Алексея Учителя
27 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии выхода картины "Цой" режиссера Алексей Учителя.
2020-08-24T12:15
2020-08-24T12:15
анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=w_pZS9SoOcxqumk88IcPrUisqrdd9cyLb62NOyn_POXwH-LIDUjYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200827%2f952870866.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- режиссер и продюсер картины, генеральный директор кинокомпании "Рок" Алексей УЧИТЕЛЬ;<br>- актеры Евгений ЦЫГАНОВ, Паулина АНДРЕЕВА, Марьяна СПИВАК и Игорь ВЕРНИК.<br><br>Мероприятие состоится в День российского кино. Алексей Учитель расскажет о новых проектах студии "Рок" и о только что завершенной картине. Вместе с исполнителями главных ролей режиссер раскроет главную интригу: будет ли в фильме Виктор Цой? Спикеры расскажут о работе над картиной, а также о цензуре и запретах со стороны наследников.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о выходе картины "Цой" режиссера Алексея Учителя

12:15 24.08.2020
9
27 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии выхода картины "Цой" режиссера Алексей Учителя.
Задать вопрос

Участники:
- режиссер и продюсер картины, генеральный директор кинокомпании "Рок" Алексей УЧИТЕЛЬ;
- актеры Евгений ЦЫГАНОВ, Паулина АНДРЕЕВА, Марьяна СПИВАК и Игорь ВЕРНИК.

Мероприятие состоится в День российского кино. Алексей Учитель расскажет о новых проектах студии "Рок" и о только что завершенной картине. Вместе с исполнителями главных ролей режиссер раскроет главную интригу: будет ли в фильме Виктор Цой? Спикеры расскажут о работе над картиной, а также о цензуре и запретах со стороны наследников.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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