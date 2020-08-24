Онлайн-конференция о выходе картины "Цой" режиссера Алексея Учителя
27 августа в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии выхода картины "Цой" режиссера Алексей Учителя.
Задать вопрос
Участники:
- режиссер и продюсер картины, генеральный директор кинокомпании "Рок" Алексей УЧИТЕЛЬ;
- актеры Евгений ЦЫГАНОВ, Паулина АНДРЕЕВА, Марьяна СПИВАК и Игорь ВЕРНИК.
Мероприятие состоится в День российского кино. Алексей Учитель расскажет о новых проектах студии "Рок" и о только что завершенной картине. Вместе с исполнителями главных ролей режиссер раскроет главную интригу: будет ли в фильме Виктор Цой? Спикеры расскажут о работе над картиной, а также о цензуре и запретах со стороны наследников.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- режиссер и продюсер картины, генеральный директор кинокомпании "Рок" Алексей УЧИТЕЛЬ;
- актеры Евгений ЦЫГАНОВ, Паулина АНДРЕЕВА, Марьяна СПИВАК и Игорь ВЕРНИК.
Мероприятие состоится в День российского кино. Алексей Учитель расскажет о новых проектах студии "Рок" и о только что завершенной картине. Вместе с исполнителями главных ролей режиссер раскроет главную интригу: будет ли в фильме Виктор Цой? Спикеры расскажут о работе над картиной, а также о цензуре и запретах со стороны наследников.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru