https://ria.ru/20200824/1576224995.html

Подкаст "Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

"Все болезни от нервов"... Серьёзно?! "В боку стреляет? Утром тошнит? Это психосоматика". Модно и трендово, без анализов и похода к врачу, списывать ангину и колит на "психосоматику". Что об этом думает наука? Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что же всё-таки стоит называть психосоматикой?

2020-08-24T12:00

2020-08-24T12:00

2020-08-24T19:34

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле? "Все болезни от нервов"... Серьёзно?! "В боку стреляет? Утром тошнит? Это психосоматика". Модно и трендово, без анализов и походу к врачу, списывать ангину и колит на "психосоматику". Что об этом думает наука? Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что же всё-таки стоит называть психосоматикой?

"Мучают отиты — не хочешь никого слушать", "падает зрение — разочарован в мире", "нашли рак — значит обижался и грыз себя изнутри". Диванные эксперты готовы растолковать и найти причину любой болезни. Где правда, а где ложь? Во что давно пора перестать верить и какие заболевания считать психосоматическими?Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии Владой Титовой разбираемся, как наша психика влияет на тело и к чему может привести сильный стресс и потрясения.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/JfmB6wBsDZmqEfE7A" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>1:45</strong> Что же такое психосоматика<strong>3:50 </strong>"Святая семёрка": болезни с вероятной психосоматической природой<strong>5:00</strong> Как психика влияет на тело и насколько сильна связь между ними<strong>10:00</strong> Психосоматики не существует и это всего лишь когнитивные ошибки нашей психики? <strong>12:05</strong> Как и где искать истинную причину болезни<strong>14:00</strong> Разбираем самые распространенные мифы о психосоматике<strong>14:45</strong> Может ли продолжительный стресс провоцировать болезни<strong>16:30</strong> Правда ли, что во время войн из-за сильного потрясения женщины теряли возможность иметь детей<strong>20:00 </strong>Как положительный настрой влияет на выздоровление онкобольныхЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст