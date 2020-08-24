https://ria.ru/20200824/1576224587.html
Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:31
2020-08-24T11:31
2020-08-24T11:31
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новости культуры
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/grenlnadiya-s-kassoy-okolo-29-mln-rubley-vyigryvaet-uik-end/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Джон, его жена и их сын отправляются в путешествие к единственному безопасному месту – бункеру в далекой Гренландии. Главную роль сыграл известный шотландский актер Джерард Батлер.На втором месте рейтинга - южнокорейский боевик Ён Сан Хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров", собравший за выходные 8,85 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял американский боевик Тейта Тейлора "Агент Ева". Картина собрала за выходные 7,9 миллиона рублей.На четвертом месте - фэнтезийный мультфильм "Феи: Тайна страны драконов" режиссеров Айны Ярвин и Федерико Милеллы. Сборы картины за выходные составили 4,4 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров российская комедия "Красотка в ударе" с Юлией Александровой со сборами 4 миллиона рублей за выходные.
https://ria.ru/20200819/1575941431.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Джон, его жена и их сын отправляются в путешествие к единственному безопасному месту – бункеру в далекой Гренландии. Главную роль сыграл известный шотландский актер Джерард Батлер.
На втором месте рейтинга - южнокорейский боевик Ён Сан Хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров", собравший за выходные 8,85 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял американский боевик Тейта Тейлора "Агент Ева". Картина собрала за выходные 7,9 миллиона рублей.
На четвертом месте - фэнтезийный мультфильм "Феи: Тайна страны драконов" режиссеров Айны Ярвин и Федерико Милеллы. Сборы картины за выходные составили 4,4 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров российская комедия "Красотка в ударе" с Юлией Александровой со сборами 4 миллиона рублей за выходные.