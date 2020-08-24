https://ria.ru/20200824/1576222442.html
Правительство опровергло новые данные о международных перелетах
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:14
2020-08-24T10:14
2020-08-24T11:15
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татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой.Ранее газета <a href="https://iz.ru/1051862/2020-08-24/novyi-spisok-stran-dlia-otkrytiia-aviasoobshcheniia-podgotoviat-k-25-avgusta" target="_blank">"Известия" </a>со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>, Египет (только Каир) и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> (только <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхай</a>).
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, татьяна голикова, франция, иордания, шанхай, в мире