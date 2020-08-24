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https://ria.ru/20200824/1576222442.html
Правительство опровергло новые данные о международных перелетах
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:14
2020-08-24T11:15
туризм
новости - туризм
татьяна голикова
франция
иордания
шанхай
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой.Ранее газета <a href="https://iz.ru/1051862/2020-08-24/novyi-spisok-stran-dlia-otkrytiia-aviasoobshcheniia-podgotoviat-k-25-avgusta" target="_blank">"Известия" </a>со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>, Египет (только Каир) и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> (только <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхай</a>).
франция
иордания
шанхай
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новости - туризм, татьяна голикова, франция, иордания, шанхай, в мире

Правительство опровергло новые данные о международных перелетах

10:14 24.08.2020 (обновлено: 11:15 24.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
"В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами", - заявили в секретариате Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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ТуризмНовости - ТуризмТатьяна ГоликоваФранцияИорданияШанхайВ мире
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