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Ефремов приехал на заседание суда
Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский суд на заседание по делу о смертельном ДТП, как ожидается, сегодня в дело должны вступить новые адвокаты, передает... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:56
2020-08-24T10:42
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> приехал в Пресненский суд на заседание по делу о смертельном ДТП, как ожидается, сегодня в дело должны вступить новые адвокаты, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание назначено на 10.00.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Официальная жена, брат и два сына Захарова признаны потерпевшими по делу. В пятницу стало известно, что актер перевел наложенным платежом каждому из них по 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов приехал на заседание суда

09:56 24.08.2020 (обновлено: 10:42 24.08.2020)
2850
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский суд на заседание по делу о смертельном ДТП, как ожидается, сегодня в дело должны вступить новые адвокаты, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Официальная жена, брат и два сына Захарова признаны потерпевшими по делу. В пятницу стало известно, что актер перевел наложенным платежом каждому из них по 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Бывший адвокат Эльман Пашаев
22 августа, 22:47
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
0301173
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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