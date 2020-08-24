https://ria.ru/20200824/1576221648.html
Ефремов приехал на заседание суда
Актер Михаил Ефремов приехал в Пресненский суд на заседание по делу о смертельном ДТП, как ожидается, сегодня в дело должны вступить новые адвокаты, передает... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:56
2020-08-24T09:56
2020-08-24T10:42
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> приехал в Пресненский суд на заседание по делу о смертельном ДТП, как ожидается, сегодня в дело должны вступить новые адвокаты, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание назначено на 10.00.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Официальная жена, брат и два сына Захарова признаны потерпевшими по делу. В пятницу стало известно, что актер перевел наложенным платежом каждому из них по 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия