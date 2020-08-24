https://ria.ru/20200824/1576217562.html

Более семи тысяч россиян вернулись из США на родину вывозными рейсами

Более семи тысяч граждан РФ вернулись в Россию из США вывозными рейсами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T06:31

2020-08-24T06:31

2020-08-24T06:31

россия

анатолий антонов

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Более семи тысяч граждан РФ вернулись в Россию из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вывозными рейсами, заявил российский посол в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."С начала организованной эвакуации россиян на родину удалось отправить более семи тысяч человек. В этой связи хотел бы поблагодарить за помощь и поддержку в этом важном деле наших коллег из ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>", профильных министерств и ведомств, представителей волонтерских организаций", - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.По его словам, 23 августа вывозным рейсом из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в РФ возвращаются 411 человек, среди которых 11 младенцев.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>.

https://ria.ru/20200730/1575170934.html

Геннадий Solo Шо выгнали, или если заболеют то лечить не будут, вот и потянулись за бесплатными услугами. 13

Surfer V Россия, конечно, такая-сякая, немазанная - сухая, но кроме России вы никому нафиг не сдались. 12

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, общество