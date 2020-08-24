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Более семи тысяч россиян вернулись из США на родину вывозными рейсами
Более семи тысяч граждан РФ вернулись в Россию из США вывозными рейсами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:31
2020-08-24T06:31
россия
анатолий антонов
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Более семи тысяч граждан РФ вернулись в Россию из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вывозными рейсами, заявил российский посол в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."С начала организованной эвакуации россиян на родину удалось отправить более семи тысяч человек. В этой связи хотел бы поблагодарить за помощь и поддержку в этом важном деле наших коллег из ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>", профильных министерств и ведомств, представителей волонтерских организаций", - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.По его словам, 23 августа вывозным рейсом из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в РФ возвращаются 411 человек, среди которых 11 младенцев.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>.
https://ria.ru/20200730/1575170934.html
Шо выгнали, или если заболеют то лечить не будут, вот и потянулись за бесплатными услугами.
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Россия, конечно, такая-сякая, немазанная - сухая, но кроме России вы никому нафиг не сдались.
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россия
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РИА Новости
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Новости
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60
россия, анатолий антонов, сша, общество

Более семи тысяч россиян вернулись из США на родину вывозными рейсами

06:31 24.08.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более семи тысяч граждан РФ вернулись в Россию из США вывозными рейсами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"С начала организованной эвакуации россиян на родину удалось отправить более семи тысяч человек. В этой связи хотел бы поблагодарить за помощь и поддержку в этом важном деле наших коллег из ПАО "Аэрофлот", профильных министерств и ведомств, представителей волонтерских организаций", - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.
По его словам, 23 августа вывозным рейсом из Нью-Йорка в РФ возвращаются 411 человек, среди которых 11 младенцев.
"Продолжаем формировать "гуманитарный" список пассажиров, помогать гражданам из наиболее уязвимых категорий. Сегодня на борту 31 россиянин, нуждавшийся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера. Прежде всего, инвалиды и пожилые люди", - добавил Антонов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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РоссияАнатолий АнтоновСШАОбщество
Популярные комментарии
Шо выгнали, или если заболеют то лечить не будут, вот и потянулись за бесплатными услугами.
24 августа, 06:39
Геннадий Solo
1201000
Россия, конечно, такая-сякая, немазанная - сухая, но кроме России вы никому нафиг не сдались.
24 августа, 07:06
SVSurfer V
1200000
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