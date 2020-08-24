https://ria.ru/20200824/1576217483.html
В Кузбассе подтвердили смерть второго горняка при обрушении породы
Угольная компания "Распадская" в Кузбассе подтвердила гибель второго горняка, умершего от травм, полученных при обрушении породы в шахте "Ерунаковская-8". РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:18
2020-08-24T06:18
2020-08-24T06:21
шахта "распадская"
распадская угольная компания
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 24 авг - РИА Новости.</strong> Угольная компания "<a href="http://ria.ru/organization_Raspadskaja_shakhta/" target="_blank" data-auto="true">Распадская</a>" в <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a> подтвердила гибель второго горняка, умершего от травм, полученных при обрушении породы в шахте "Ерунаковская-8".Сигнал об обрушении породы в шахте поступил в 15 августа в 16.10 местного времени (12.10 мск), травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ. Позже стало известно, что один из четырех пострадавших горняков умер. Власти Кузбасса приостановили добычу угля на участке, где произошло обрушение. Угольная компания заявила, что приостанавливает все горные работы на предприятии. Источник в воскресенье сообщил о гибели второго горняка."Да", - ответили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Raspadskaja/" target="_blank" data-auto="true">Распадской угольной компании</a> на вопрос РИА Новости о том, подтверждают ли они гибель второго горняка."Все необходимые выплаты будут сделаны (семье погибшего - ред.)", - уточнила собеседница агентства.В медучреждении остаются двое пострадавших."Там угрозы нет. Там все нормально. Компания следит за их здоровьем", - подчеркнули в пресс-службе.Как следует из информации, размещенной на официальном сайте предприятия, шахта "Ерунаковская-8" входит в состав Распадской угольной компании. Кроме "Ерунаковской-8" в состав компании входят шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Распадская" и "Распадская-Коксовая", а также разрезы "Распадский" и "Распадский-Коксовый".
https://ria.ru/20200819/1575991155.html
https://ria.ru/20200813/1575751443.html
кемеровская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шахта "распадская", распадская угольная компания, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 24 авг - РИА Новости.
Угольная компания "Распадская
" в Кузбассе
подтвердила гибель второго горняка, умершего от травм, полученных при обрушении породы в шахте "Ерунаковская-8".
Сигнал об обрушении породы в шахте поступил в 15 августа в 16.10 местного времени (12.10 мск), травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ. Позже стало известно, что один из четырех пострадавших горняков умер. Власти Кузбасса приостановили добычу угля на участке, где произошло обрушение. Угольная компания заявила, что приостанавливает все горные работы на предприятии. Источник в воскресенье сообщил о гибели второго горняка.
"Да", - ответили в пресс-службе Распадской угольной компании
на вопрос РИА Новости о том, подтверждают ли они гибель второго горняка.
"Все необходимые выплаты будут сделаны (семье погибшего - ред.)", - уточнила собеседница агентства.
В медучреждении остаются двое пострадавших.
"Там угрозы нет. Там все нормально. Компания следит за их здоровьем", - подчеркнули в пресс-службе.
Как следует из информации, размещенной на официальном сайте предприятия, шахта "Ерунаковская-8" входит в состав Распадской угольной компании. Кроме "Ерунаковской-8" в состав компании входят шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Распадская" и "Распадская-Коксовая", а также разрезы "Распадский" и "Распадский-Коксовый".