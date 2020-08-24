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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
Специалисты НИТУ МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:07
2020-08-24T03:07
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Специалисты НИТУ <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a> примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел", рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.Разработку летного скафандра для "Орла" ведет Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда". В 2019 году оно представило прототип скафандра.Он не стал уточнять, какая компания может представить альтернативный облик скафандра, однако отметил, что это будет российское изделие. "Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> или китайских разработчиков", - отметил Пирожков.
https://ria.ru/20200816/1575851011.html
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россия, космос - риа наука

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

03:07 24.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСкафандр
Скафандр
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Скафандр. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Специалисты НИТУ МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел", рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Разработку летного скафандра для "Орла" ведет Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда". В 2019 году оно представило прототип скафандра.
"С НПП "Звезда" мы плодотворно работали. Это очень серьёзное предприятие со славной историей. Потом был перерыв в сотрудничестве. Но альтернатива всегда существует. И в альтернативной версии мы постараемся принять активное участие", - сказал Пирожков.
Он не стал уточнять, какая компания может представить альтернативный облик скафандра, однако отметил, что это будет российское изделие. "Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков", - отметил Пирожков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
16 августа, 13:14Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА Наука
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