https://ria.ru/20200824/1576216689.html

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты НИТУ МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел",... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:07

2020-08-24T03:07

2020-08-24T03:07

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Специалисты НИТУ <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a> примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского космического корабля "Орел", рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.Разработку летного скафандра для "Орла" ведет Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда". В 2019 году оно представило прототип скафандра.Он не стал уточнять, какая компания может представить альтернативный облик скафандра, однако отметил, что это будет российское изделие. "Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> или китайских разработчиков", - отметил Пирожков.

https://ria.ru/20200816/1575851011.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука