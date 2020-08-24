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Новое оружие России
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Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:03
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форум "армия — 2020"
новое оружие россии
россия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей <a href="http://ria.ru/product_Su_35/" target="_blank" data-auto="true">Су-35</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика летательного аппарата — компании "<a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>" Николай Долженков.Долженков отметил, что основная задача аппарата — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолеты.По его словам, "Гром" будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые программы."Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>", — подчеркнул Долженков.
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форум "армия — 2020", россия, безопасность

Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"

03:03 24.08.2020 (обновлено: 11:14 24.08.2020)
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© Фото : Форум "Армия-2020"Форум "Армия-2020"
Форум Армия-2020
© Фото : Форум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика летательного аппарата — компании "Кронштадт" Николай Долженков.

"На "Армии-2020" мы представляем проект беспилотника "Гром" массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57", — сказал он.

Долженков отметил, что основная задача аппарата — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолеты.
По его словам, "Гром" будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые программы.
"Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС", — подчеркнул Долженков.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РоссияБезопасность
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