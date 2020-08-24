https://ria.ru/20200824/1576216551.html

Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"

Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:03

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2020-08-24T11:14

форум "армия — 2020"

новое оружие россии

россия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Беспилотник "Гром", впервые представляемый на форуме "Армия-2020", предназначен для поддержки истребителей <a href="http://ria.ru/product_Su_35/" target="_blank" data-auto="true">Су-35</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика летательного аппарата — компании "<a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>" Николай Долженков.Долженков отметил, что основная задача аппарата — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолеты.По его словам, "Гром" будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые программы."Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>", — подчеркнул Долженков.

https://ria.ru/20200719/1574557471.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", россия, безопасность