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Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T02:58
2020-08-24T02:58
россия
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>".ЦБ в начале года лишил лицензий шесть кредитных организаций, затем из-за пандемии коронавируса регулятор взял паузу более чем на пять месяцев. Но уже с начала июля вернулся к расчистке банковского сектора, отозвал у трех банков лицензии и еще у шести аннулировал по просьбе акционеров."До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - сказано в исследовании. Добавляется, что темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце текущего года - начале следующего может вырасти число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. Предпосылкой этого тренда аналитики называют устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года.
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россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года

02:58 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
ЦБ в начале года лишил лицензий шесть кредитных организаций, затем из-за пандемии коронавируса регулятор взял паузу более чем на пять месяцев. Но уже с начала июля вернулся к расчистке банковского сектора, отозвал у трех банков лицензии и еще у шести аннулировал по просьбе акционеров.
"До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - сказано в исследовании. Добавляется, что темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.
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Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце текущего года - начале следующего может вырасти число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. Предпосылкой этого тренда аналитики называют устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года.
"На этом фоне отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние в свою очередь все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства", - объясняют эксперты.
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