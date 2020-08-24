https://ria.ru/20200824/1576216444.html

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T02:58

2020-08-24T02:58

2020-08-24T02:58

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>".ЦБ в начале года лишил лицензий шесть кредитных организаций, затем из-за пандемии коронавируса регулятор взял паузу более чем на пять месяцев. Но уже с начала июля вернулся к расчистке банковского сектора, отозвал у трех банков лицензии и еще у шести аннулировал по просьбе акционеров."До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - сказано в исследовании. Добавляется, что темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце текущего года - начале следующего может вырасти число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. Предпосылкой этого тренда аналитики называют устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574846440.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), экономика