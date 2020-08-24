https://ria.ru/20200824/1576215158.html

Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Благодаря им страховщики теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T00:21

2020-08-24T00:21

2020-08-24T09:11

россия

осаго

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Маргарита Горчакова.</strong> В России вступили в силу поправки в закон об <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>. Благодаря им страховщики теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Как уверены эксперты, значительных колебаний стоимости полиса ждать не стоит.Ранее страховщики назначали тариф обобщенно — он привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Сейчас же каждый автовладелец будет получать индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Последний будет учитывать нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения и так далее.Впрочем, точного списка факторов нет — страховые компании вправе на основе своей статистики сами определять, что может оказать влияние на тариф, после чего обязаны опубликовать точный перечень у себя на сайте. В то же время ЦБ определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы, например национальная, расовая, языковая принадлежности.Схема "автогражданки" в целом остается прежней: цена складывается из базовой ставки тарифа, помноженной на коэффициенты. Однако нововведения коснулись и тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться та самая базовая ставка. С 24 августа он расширен на десять процентов вверх и вниз и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.Чего ждать водителям?Таким образом, у компаний появляется пространство, чтобы дать скидку аккуратным водителям и надбавку аварийным. Как полагает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) <a href="http://ria.ru/person_Igor_JUrgens/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Юргенс</a>, поправки усилят борьбу между страховщиками за безубыточных клиентов, а значит, средняя стоимость "автогражданки" для них снизится."Предполагается, что после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей", — пояснил Юргенс.Он ожидает, что сами поправки не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО. При этом Юргенс отметил, что давить на тариф могут возросшие цены на запчасти.Похожей точки зрения придерживается руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Она рассказала РИА Новости, что, согласно их прогнозам, изменение средней стоимости полиса в целом по рынку не превысит пяти процентов. Хотя динамика цен среди отдельных групп водителей может быть выше и самой высокой она будет у аварийных.При этом и аккуратные водители могут столкнуться с некоторым повышением цены. Как указала <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>, нововведения предполагают изменение коэффициента возраст-стаж для молодых водителей."Кроме того, рост выплат, связанный с увеличением стоимости запчастей из-за ослабления национальной валюты окажет давление на финансовые результаты страховщиков, что, в свою очередь, потребует корректировки тарифной политики", — отметила собеседница агентства, соглашаясь с Юргенсом.Остаться или уйти?Открытый список факторов, которые могут использовать страховщики, поможет настроить тариф под конкретного клиента, говорит Никитина. Здесь она снова согласна с РСА: введение собственных факторов может стать дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за маржинальных клиентов.Однако она отмечает, что, помимо стоимости полиса, клиенты обращают внимание и на удобство заключения договора, и на качество урегулирования убытков. Кроме того, страховщики могут завоевать лояльность, давая скидки на другие виды страхования.Так или иначе колебания стоимости полиса для среднего клиента не превысят 500 рублей, поэтому массовой миграции страхователей не ожидается, считает эксперт.

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https://ria.ru/20200706/1573964117.html

тем Д Пока ОСАГО не стало обязательным, стоимость его была в разы меньше. По своей сути и эффективности, ОСАГО не страховка, а доп.налог с водителей. 123

Антон Гаврев А среди дескриминирующих критериев случайно нет регионального признака? Живу в приморье, у нас раньше был 1.4 коэффициент, т.е. платим в полтора раза больше только потому что живем здесь. Якобы аварийный регион, но я знать не знаю этих аварийщиков. Короче как была дойкой, так и осталась эта страховка. 91

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, общество