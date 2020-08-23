https://ria.ru/20200823/zinovev-1576196854.html

В Крыму может открыться филиал Зиновьевского клуба

Филиал Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" может открыться в Крыму, рассказала на пресс-конференции Koktebel Jazz Party сопредседатель клуба Ольга... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:51

2020-08-23T12:51

2020-08-23T17:37

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

ольга зиновьева

фестиваль koktebel jazz party

зиновьевский клуб

сергей аксенов (политик)

владимир путин

куба

республика крым

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Филиал Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" может открыться в Крыму, рассказала на пресс-конференции <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> сопредседатель клуба <a href="http://ria.ru/person_Olga_Zinoveva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Зиновьева</a>."Мы надеемся, что нам удастся создать (филиал Зиновьевского клуба) на территории Крыма. В прошлом году мы как раз говорили на эту тему с госпожой Аксеновой (жена главы Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Аксенова</a>). Она поприветствовала эту идею. Она это подтвердила, мы попытаемся создать филиал Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" здесь в Крыму. Ну а где ему еще быть?", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zinovev/" target="_blank" data-auto="true">Зиновьева</a>.Зиновьевский клуб – экспертная исследовательская площадка.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200823/zinovev-1576196670.html

https://ria.ru/20190409/1552528586.html

куба

республика крым

сша

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

koktebel jazz party — 2020, ольга зиновьева, фестиваль koktebel jazz party, зиновьевский клуб, сергей аксенов (политик), владимир путин, куба, республика крым, сша, израиль, общество