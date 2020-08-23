В Крыму пройдет выставка, посвященная философу Зиновьеву
12:47 23.08.2020 (обновлено: 17:37 23.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга Зиновьева на заседании Зиновьевского клуба
Сопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга Зиновьева на заседании Зиновьевского клуба. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" проведет в Ялте и Севастополе выставку "20 лет с возвращения Александра Зиновьева в Россию", рассказала сопредседатель клуба Ольга Зиновьева на пресс-конференции в рамках Koktebel Jazz Party.
Александр Зиновьев — академик, автор более 40 книг, лауреат многочисленных международных литературных и научных премий, почетный гражданин Франции и Италии, летчик-штурмовик, участвовавший в Великой Отечественной войне, подвергся гонениям со стороны советских властей: из капитана его разжаловали в рядовые, лишили научных званий, боевых наград и советского гражданства.
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"Мы планировали в этом году, судя по всему, это состоится. В Ялте и Севастополе будет проходить выставка "20 лет с возвращения Александра Зиновьева в Россию", - сказала Зиновьева.
Как отметил сопредседатель клуба, эта выставка уже проходила в Москве на Страстном бульваре и ее посетили около 600 тысяч человек.
Зиновьевский клуб – экспертная исследовательская площадка.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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