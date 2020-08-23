https://ria.ru/20200823/zinovev-1576196670.html

В Крыму пройдет выставка, посвященная философу Зиновьеву

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" проведет в Ялте и Севастополе выставку "20 лет с возвращения Александра Зиновьева в Россию", рассказала сопредседатель... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:47

2020-08-23T12:47

2020-08-23T17:37

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

александр зиновьев

ольга зиновьева

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владимир путин

москва

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республика крым

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" проведет в <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялте</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> выставку "20 лет с возвращения <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zinovev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Зиновьева</a> в Россию", рассказала сопредседатель клуба <a href="http://ria.ru/person_Olga_Zinoveva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Зиновьева</a> на пресс-конференции в рамках <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>.Александр Зиновьев — академик, автор более 40 книг, лауреат многочисленных международных литературных и научных премий, почетный гражданин <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, летчик-штурмовик, участвовавший в Великой Отечественной войне, подвергся гонениям со стороны советских властей: из капитана его разжаловали в рядовые, лишили научных званий, боевых наград и советского гражданства."Мы планировали в этом году, судя по всему, это состоится. В Ялте и Севастополе будет проходить выставка "20 лет с возвращения Александра Зиновьева в Россию", - сказала Зиновьева.Как отметил сопредседатель клуба, эта выставка уже проходила в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на Страстном бульваре и ее посетили около 600 тысяч человек.Зиновьевский клуб – экспертная исследовательская площадка.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20190409/1552528586.html

https://ria.ru/20181212/1547897274.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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