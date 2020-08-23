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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:49
2020-08-23T18:00
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
украина
протесты в белоруссии
мид белоруссии
владимир зеленский
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в непростой для себя период хотела бы ощутить от <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.euronews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Euronews</a> выразил мнение, что его белорусскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> нужно назначить повторные выборы на высший государственный пост и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих."Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - приводит слова Глаза <a href="https://sputnik.by/politics/20200823/1045531999/Zaezzhennye-sovety-v-MID-Belarusi-otvetili-na-slova-Zelenskogo-o-vyborakh.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>. Таким образом пресс-секретарь ведомства прокомментировал слова Зеленского.При этом Глаз отметил, что, если посмотреть новейшую историю Украины, то "опыта в некоторых вопросах им не занимать". Однако, по мнению пресс-секретаря МИД, "результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности"."Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил представитель МИД республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576199477.html
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html
да уж, любой совет намекающий на перевыборы вызывает у белорусских властей истерические реакции... власть отдавать батька категорически не желает
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А он так хотел помочь ...
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белоруссия
украина
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, украина, мид белоруссии, владимир зеленский, в мире

Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского

15:49 23.08.2020 (обновлено: 18:00 23.08.2020)
131625
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы на высший государственный пост и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих.
"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - приводит слова Глаза Sputnik Беларусь. Таким образом пресс-секретарь ведомства прокомментировал слова Зеленского.
При этом Глаз отметил, что, если посмотреть новейшую историю Украины, то "опыта в некоторых вопросах им не занимать". Однако, по мнению пресс-секретаря МИД, "результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности".
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"Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил представитель МИД республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНУкраинаМИД БелоруссииВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
да уж, любой совет намекающий на перевыборы вызывает у белорусских властей истерические реакции... власть отдавать батька категорически не желает
23 августа, 16:18
ДКДядя Коля
457005168
А он так хотел помочь ...
23 августа, 15:52
Natalia Bikowa
411320003
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