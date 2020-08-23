https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html

Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:49

2020-08-23T15:49

2020-08-23T18:00

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

оон

украина

протесты в белоруссии

мид белоруссии

владимир зеленский

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в непростой для себя период хотела бы ощутить от <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.euronews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Euronews</a> выразил мнение, что его белорусскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> нужно назначить повторные выборы на высший государственный пост и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих."Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - приводит слова Глаза <a href="https://sputnik.by/politics/20200823/1045531999/Zaezzhennye-sovety-v-MID-Belarusi-otvetili-na-slova-Zelenskogo-o-vyborakh.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>. Таким образом пресс-секретарь ведомства прокомментировал слова Зеленского.При этом Глаз отметил, что, если посмотреть новейшую историю Украины, то "опыта в некоторых вопросах им не занимать". Однако, по мнению пресс-секретаря МИД, "результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности"."Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил представитель МИД республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576199477.html

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576200752.html

Дядя Коля да уж, любой совет намекающий на перевыборы вызывает у белорусских властей истерические реакции... власть отдавать батька категорически не желает 225

Natalia Bikowa А он так хотел помочь ... 176

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, украина, мид белоруссии, владимир зеленский, в мире