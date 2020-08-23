https://ria.ru/20200823/zaderzhaniya-1576213683.html

В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в Минске в ходе воскресной массовой акции протеста задержаний не было, количество... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T22:22

2020-08-23T22:22

2020-08-23T22:25

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в ходе воскресной массовой акции протеста задержаний не было, количество участников планируется озвучить утром в понедельник."По Минску не было задержанных за совершение правонарушений (в ходе акции протеста – ред.). По стране сообщу дополнительно завтра", - сказала Чемоданова, уточнив, что информация обобщается.На вопрос о количестве участников воскресной протестной акции в Минске пресс-секретарь ответила: "Утром сообщим".В Минске в воскресенье проходили многотысячная протестная акция, ее участники требовали назначения новых выборов президента. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> – Дворцу Независимости, но дорогу ей преградили силовики со спецтехникой. Через некоторое время участники несанкционированной акции начали расходиться.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД , в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как крысы разбежались" – Лукашенко с вертолета об обстановке у дворца Независимости Лукашенко с борта вертолета прокомментировал обстановку у дворца Независимости 2020-08-23T22:22 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире