В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было
22:22 23.08.2020 (обновлено: 22:25 23.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что в Минске в ходе воскресной массовой акции протеста задержаний не было, количество участников планируется озвучить утром в понедельник.
"По Минску не было задержанных за совершение правонарушений (в ходе акции протеста – ред.). По стране сообщу дополнительно завтра", - сказала Чемоданова, уточнив, что информация обобщается.
На вопрос о количестве участников воскресной протестной акции в Минске пресс-секретарь ответила: "Утром сообщим".
В Минске в воскресенье проходили многотысячная протестная акция, ее участники требовали назначения новых выборов президента. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции президента Белоруссии – Дворцу Независимости, но дорогу ей преградили силовики со спецтехникой. Через некоторое время участники несанкционированной акции начали расходиться.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД , в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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