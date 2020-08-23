https://ria.ru/20200823/vystavka-1576199676.html

ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:16

2020-08-23T14:16

2020-08-23T14:42

владислав шапша

калужская область

новости компаний - экономика

петр фрадков

промсвязьбанк

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> ПСБ и правительство <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и врио губернатора Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>."Мы как опорный банк ОПК готовы предложить все наработанные нами механизмы, решения и лучшие практики для решения задач, которые стоят перед региональным правительством", - привели в пресс-службе слова Фрадкова.Он отметил, что в рамках поддержки населения в банке действует программа "Семейная ипотека" с низкой для текущего рынка ставкой. "Мы готовы предлагать аналогичные условия в рамках совместных проектов ПСБ с работодателями Калужской области - промышленными предприятиями, муниципалитетами, предприятиями ОПК, бизнесом, госучреждениями", - добавил Фрадков.

https://ria.ru/20200820/1576044146.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, новости компаний - экономика, петр фрадков, промсвязьбанк