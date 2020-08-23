https://ria.ru/20200823/vystavka-1575908586.html

Картины из коллекции королевской семьи впервые покажут широкой публике

Полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников из частной коллекции королевской семьи впервые за последние двести лет покажут широкой... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T06:54

2020-08-23T06:54

2020-08-23T06:54

рембрандт

выставки

вечеллио тициан

великобритания

культура

новости культуры

аниш капур

энди уорхол (андрей вархола)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575896130_0:63:2000:1189_1400x0_80_0_0_0bb3b8d46af662c0b657b660c1583343.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников из частной коллекции королевской семьи впервые за последние двести лет покажут широкой публике, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/buckingham-palace-art-renovations-queens-gallery" target="_blank">сообщает</a> The Art Newspaper.Это связано с капитальным ремонтом в залах Букингемского дворца и необходимостью на время переместить картины. В результате часть из них (в общей сложности 65 работ) будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца. С момента появления в коллекции эти картины могли видеть только официальные гости или организованные группы в летний период. Одну из работ Рембрандта, которая также будет представлена на выставке, — "Судостроитель и его жена" (1663) — эксперты называют любимой картиной королевы Елизаветы II."Это совершенно удивительное полотно, — <a href="https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/16/buckingham-palace-art-collection-gallery-display-first-time" target="_blank">заявил</a> хранитель коллекции Десмонд Шов-Тейлор. – Не из-за света и реализма…. Я хочу сказать, что его пожилые персонажи буквально осязаемы, до них можно дотронуться. А еще очень нежно и немного насмешливо показаны отношения между мужем и женой, из-за чего работа кажется очень современной".Всего в коллекции королевской семьи около семи тысяч живописных работ, 500 тысяч гравюр и около 30 тысяч акварелей и рисунков. Ее общая стоимость (включая фотографии, керамику, скульптуры, рукописи и драгоценности) составляет около 13 миллиардов долларов.В центре коллекции работы старых мастеров, но есть и произведения современных художников, включая Энди Уорхола и Аниша Капура. Открытие выставки запланировано на 4 декабря, она продлится до января 2022 года.

https://ria.ru/20200813/1575732498.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рембрандт, выставки, вечеллио тициан, великобритания, новости культуры, аниш капур, энди уорхол (андрей вархола)