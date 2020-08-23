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Культура
https://ria.ru/20200823/vystavka-1575908586.html
Картины из коллекции королевской семьи впервые покажут широкой публике
Полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников из частной коллекции королевской семьи впервые за последние двести лет покажут широкой... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T06:54
2020-08-23T06:54
рембрандт
выставки
вечеллио тициан
великобритания
культура
новости культуры
аниш капур
энди уорхол (андрей вархола)
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников из частной коллекции королевской семьи впервые за последние двести лет покажут широкой публике, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/buckingham-palace-art-renovations-queens-gallery" target="_blank">сообщает</a> The Art Newspaper.Это связано с капитальным ремонтом в залах Букингемского дворца и необходимостью на время переместить картины. В результате часть из них (в общей сложности 65 работ) будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца. С момента появления в коллекции эти картины могли видеть только официальные гости или организованные группы в летний период. Одну из работ Рембрандта, которая также будет представлена на выставке, — "Судостроитель и его жена" (1663) — эксперты называют любимой картиной королевы Елизаветы II."Это совершенно удивительное полотно, — <a href="https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/16/buckingham-palace-art-collection-gallery-display-first-time" target="_blank">заявил</a> хранитель коллекции Десмонд Шов-Тейлор. – Не из-за света и реализма…. Я хочу сказать, что его пожилые персонажи буквально осязаемы, до них можно дотронуться. А еще очень нежно и немного насмешливо показаны отношения между мужем и женой, из-за чего работа кажется очень современной".Всего в коллекции королевской семьи около семи тысяч живописных работ, 500 тысяч гравюр и около 30 тысяч акварелей и рисунков. Ее общая стоимость (включая фотографии, керамику, скульптуры, рукописи и драгоценности) составляет около 13 миллиардов долларов.В центре коллекции работы старых мастеров, но есть и произведения современных художников, включая Энди Уорхола и Аниша Капура. Открытие выставки запланировано на 4 декабря, она продлится до января 2022 года.
https://ria.ru/20200813/1575732498.html
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РИА Новости
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рембрандт, выставки, вечеллио тициан, великобритания, новости культуры, аниш капур, энди уорхол (андрей вархола)

Картины из коллекции королевской семьи впервые покажут широкой публике

06:54 23.08.2020
259
CC0 / / Картина "Судостроитель и его жена" Харменса ван Рейна Рембрандта
Картина Судостроитель и его жена Харменса ван Рейна Рембрандта
CC0 / /
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников из частной коллекции королевской семьи впервые за последние двести лет покажут широкой публике, сообщает The Art Newspaper.
Это связано с капитальным ремонтом в залах Букингемского дворца и необходимостью на время переместить картины. В результате часть из них (в общей сложности 65 работ) будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца.
С момента появления в коллекции эти картины могли видеть только официальные гости или организованные группы в летний период.
Одну из работ Рембрандта, которая также будет представлена на выставке, — "Судостроитель и его жена" (1663) — эксперты называют любимой картиной королевы Елизаветы II.
"Это совершенно удивительное полотно, — заявил хранитель коллекции Десмонд Шов-Тейлор. – Не из-за света и реализма…. Я хочу сказать, что его пожилые персонажи буквально осязаемы, до них можно дотронуться. А еще очень нежно и немного насмешливо показаны отношения между мужем и женой, из-за чего работа кажется очень современной".
Всего в коллекции королевской семьи около семи тысяч живописных работ, 500 тысяч гравюр и около 30 тысяч акварелей и рисунков. Ее общая стоимость (включая фотографии, керамику, скульптуры, рукописи и драгоценности) составляет около 13 миллиардов долларов.
В центре коллекции работы старых мастеров, но есть и произведения современных художников, включая Энди Уорхола и Аниша Капура.
Открытие выставки запланировано на 4 декабря, она продлится до января 2022 года.
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КультураРембрандтВыставкиВечеллио ТицианВеликобританияНовости культурыАниш КапурЭнди Уорхол (Андрей Вархола)
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