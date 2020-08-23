Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/voronezh-1576214924.html
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области, сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T23:55
2020-08-24T00:01
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:382:2332:1693_1400x0_80_0_0_f214fd2771ac985d399b63dc7d3eda78.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил журналистам представитель администрации <a href="http://ria.ru/location_Novousmanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоусманского района</a>.Трагедия произошла в поселке совхоза Воронежский вечером в воскресенье. "Вызов поступил в 18.53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели - это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", - сказал представитель администрации.По его словам, на месте работают следователи.Один мужчина, оказавшийся среди провалившихся в выгребную яму, выжил. Врачи борются за его жизнь, сообщает департамент здравоохранения региона."Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1", - говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> объявил о начале доследственной проверки по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20200630/1573708288.html
https://ria.ru/20200611/1572818635.html
4
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_26:0:2283:1693_1400x0_80_0_0_be842ae5b885baa08818d71c9bc07c8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронежская область, происшествия

В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму

23:55 23.08.2020 (обновлено: 00:01 24.08.2020)
35709
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области, сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского района.
Трагедия произошла в поселке совхоза Воронежский вечером в воскресенье.
"Вызов поступил в 18.53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели - это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", - сказал представитель администрации.
По его словам, на месте работают следователи.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
30 июня, 20:48
В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму
Один мужчина, оказавшийся среди провалившихся в выгребную яму, выжил. Врачи борются за его жизнь, сообщает департамент здравоохранения региона.
"Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1", - говорится в сообщении.
СК объявил о начале доследственной проверки по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
11 июня, 16:39
В Челябинской области ребенок погиб после падения в выгребную яму
1691193023
Обсудить 4
Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва
Алексей Навальный
Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
Полисы ОСАГО
Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Ученики во время урока
Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников
Девушка со смартфоном
Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
Патроны от автомата Калашникова
Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Смартфон
Названы ожидаемые цены на iPhone 12
Лишенный сана схиигумен Сергий
Схимонах Сергий направил к епархии "живой щит" из верующих
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Снег, выпавший в селе Куруш, Дагестан, 23 августа 2020
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска
04:00Пластический хирург назвал болезнь блогеров
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Лента новостейМолния