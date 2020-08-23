https://ria.ru/20200823/voronezh-1576214924.html

В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму

Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области, сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T23:55

2020-08-23T23:55

2020-08-24T00:01

воронежская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил журналистам представитель администрации <a href="http://ria.ru/location_Novousmanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоусманского района</a>.Трагедия произошла в поселке совхоза Воронежский вечером в воскресенье. "Вызов поступил в 18.53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели - это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", - сказал представитель администрации.По его словам, на месте работают следователи.Один мужчина, оказавшийся среди провалившихся в выгребную яму, выжил. Врачи борются за его жизнь, сообщает департамент здравоохранения региона."Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1", - говорится в сообщении.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> объявил о начале доследственной проверки по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20200630/1573708288.html

https://ria.ru/20200611/1572818635.html

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воронежская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия