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КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы
Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе Ми-8, сообщил журналистам первый заместитель РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:50
2020-08-23T15:50
владимир зверев
форум "армия — 2020"
концерн радиоэлектронные технологии
ми-8
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора концерна <a href="http://ria.ru/person_vladimir-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зверев</a>."Сегодня мы передали министерству обороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1. Этот специализированный вертолет разработан нашим инжиниринговым центром. Он оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", - сказал Зверев.Подписание приемо-сдаточного акта по контракту состоялось в воскресенье в рамках Международного военно-технического <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия — 2020"</a>, который проходит в эти дни в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Документ подписали первый заместитель генерального директора АО "<a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">КРЭТ</a>" госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a> Владимир Зверев, заместитель главнокомандующего <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> полковник Анатолий Ковалевич и начальник войск РЭБ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.Производителем специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 является АО "РЫЧАГ" входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Вертолет оснащен комплексами РЭБ "Рычаг-АВ". Они способны полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.
https://ria.ru/20200708/1574052990.html
https://ria.ru/20200626/1573514148.html
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владимир зверев, форум "армия — 2020", концерн радиоэлектронные технологии, ми-8, ростех, безопасность

КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы

15:50 23.08.2020
1674
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкспонат стенда концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
Экспонат стенда концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экспонат стенда концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Архивное фото
КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе Ми-8, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора концерна Владимир Зверев.
"Сегодня мы передали министерству обороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1. Этот специализированный вертолет разработан нашим инжиниринговым центром. Он оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", - сказал Зверев.
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Подписание приемо-сдаточного акта по контракту состоялось в воскресенье в рамках Международного военно-технического форума "Армия — 2020", который проходит в эти дни в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Документ подписали первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" госкорпорации Ростех Владимир Зверев, заместитель главнокомандующего ВКС полковник Анатолий Ковалевич и начальник войск РЭБ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
Производителем специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 является АО "РЫЧАГ" входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Вертолет оснащен комплексами РЭБ "Рычаг-АВ". Они способны полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.
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Владимир ЗверевФорум "Армия — 2020"Концерн Радиоэлектронные технологииМи-8РостехБезопасность
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