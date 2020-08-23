https://ria.ru/20200823/vertolet-1576202687.html

КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы

Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе Ми-8, сообщил журналистам первый заместитель РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:50

2020-08-23T15:50

2020-08-23T15:50

владимир зверев

форум "армия — 2020"

концерн радиоэлектронные технологии

ми-8

ростех

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/121030/64/1210306423_0:180:3322:2048_1400x0_80_0_0_bd628f11c912d58239b7908f8391f130.jpg

<strong>КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора концерна <a href="http://ria.ru/person_vladimir-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зверев</a>."Сегодня мы передали министерству обороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1. Этот специализированный вертолет разработан нашим инжиниринговым центром. Он оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", - сказал Зверев.Подписание приемо-сдаточного акта по контракту состоялось в воскресенье в рамках Международного военно-технического <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия — 2020"</a>, который проходит в эти дни в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Документ подписали первый заместитель генерального директора АО "<a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">КРЭТ</a>" госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a> Владимир Зверев, заместитель главнокомандующего <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> полковник Анатолий Ковалевич и начальник войск РЭБ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.Производителем специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 является АО "РЫЧАГ" входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Вертолет оснащен комплексами РЭБ "Рычаг-АВ". Они способны полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.

https://ria.ru/20200708/1574052990.html

https://ria.ru/20200626/1573514148.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зверев, форум "армия — 2020", концерн радиоэлектронные технологии, ми-8, ростех, безопасность