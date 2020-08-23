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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/varshava-1576212019.html
В Варшаве проходит акция в поддержку белорусской оппозиции
Акция в поддержку белорусской оппозиции проходит в Варшаве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:00
2020-08-23T21:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
минск
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости.</strong> Акция в поддержку белорусской оппозиции проходит в Варшаве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.На Шленско-Домбровском мосту через Вислу в центре польской столицы несколько сотен людей выстроились в шеренгу, выражая таким образом поддержку протестующим в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Участники акции, среди которых как поляки, так и представители белорусской диаспоры, принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с требованиями отстранить от власти президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.На акцию прибыл депутат нижней палаты парламента (сейма) <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Михал Щерба, который посещал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в период президентских выборов, которые состоялись 9 августа.Полиция наблюдает за акцией, но не вмешивается в ее проведение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Ну и чё, братья белорусы опять тут будете рассказывать. Мы хотим дружить с Россией. Вот с кем вы хотите дружить.
27
Участники акции, среди которых как поляки, так и представители белорусской диаспоры // Почему бы прямо не сказать что на акцию пришли поляки и несколько граждан РБ
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польша
минск
белоруссия
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Новости
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александр лукашенко, польша, минск, белоруссия, в мире

В Варшаве проходит акция в поддержку белорусской оппозиции

21:00 23.08.2020
1152
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Акция в поддержку белорусской оппозиции проходит в Варшаве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
На Шленско-Домбровском мосту через Вислу в центре польской столицы несколько сотен людей выстроились в шеренгу, выражая таким образом поддержку протестующим в Белоруссии.
Участники акции, среди которых как поляки, так и представители белорусской диаспоры, принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с требованиями отстранить от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На акцию прибыл депутат нижней палаты парламента (сейма) Польши Михал Щерба, который посещал Минск в период президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
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Полиция наблюдает за акцией, но не вмешивается в ее проведение.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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Обсудить 6
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и чё, братья белорусы опять тут будете рассказывать. Мы хотим дружить с Россией. Вот с кем вы хотите дружить.
23 августа, 21:08
Чипалина Лукин
1900107
Участники акции, среди которых как поляки, так и представители белорусской диаспоры // Почему бы прямо не сказать что на акцию пришли поляки и несколько граждан РБ
23 августа, 21:37
ДКДмитрий Крылов
1100001
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