https://ria.ru/20200823/utyasheva-1576213298.html

Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников

Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своем рационе питания во время детоксикации... РИА Новости, 23.08.2020

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шоу-бизнес

ляйсан утяшева

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшева</a> рассказала о своем рационе питания во время детоксикации организма.Как написала спортсменка в <a href="https://www.instagram.com/p/CEM56a4jaUk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>, лето отлично подходит для "перезагрузки пищевых привычек", поэтому она "дает себе шанс на детокс". Утяшева добавила, что в жару разгрузочные дни переносятся намного проще.Она отметила, что практикует интервальное голодание, а натощак и перед каждым приемом пищи пьет воду комнатной температуры.По утрам телеведущая около 20 минут занимается пробежкой, на завтрак ест фрукты и ягоды в виде смузи или салата.Обед состоит либо из запеченных морепродуктов, либо из филе курицы или индейки. В качестве гарнира Утяшева ест сырые овощи.Как написала гимнастка, ее ужин состоит только из воды. Она добавила, что старается не есть после восьми вечера и ложится спать вместе с детьми около 23:00."Нет соблазна что-то подъесть", — пояснила она.По словам Утяшевой, летом она полностью отказалась от кофе, сладкой газировки и молочных коктейлей.Пользователям Instagram такая диета показалась чересчур аскетичной."А жить на 500 калорий в сутки нормально?" — спросила nikylidze."Как можно вообще такие советы давать" — возмутилась f_w_natali."Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая", — считает oliya.evg_klaiksa_pir."На завтрак ягоды, на ужин язва желудка", — отметила liberdi."Такой вариант разгрузки, как и интервальное голодание, доступно только абсолютно здоровому человеку", — указала lebedinskikh_nata.

https://ria.ru/20200213/1564667100.html

https://ria.ru/20200811/1575593960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ляйсан утяшева, общество