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https://ria.ru/20200823/utyasheva-1576213298.html
Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников
Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своем рационе питания во время детоксикации... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:53
2020-08-23T22:54
шоу-бизнес
ляйсан утяшева
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшева</a> рассказала о своем рационе питания во время детоксикации организма.Как написала спортсменка в <a href="https://www.instagram.com/p/CEM56a4jaUk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>, лето отлично подходит для "перезагрузки пищевых привычек", поэтому она "дает себе шанс на детокс". Утяшева добавила, что в жару разгрузочные дни переносятся намного проще.Она отметила, что практикует интервальное голодание, а натощак и перед каждым приемом пищи пьет воду комнатной температуры.По утрам телеведущая около 20 минут занимается пробежкой, на завтрак ест фрукты и ягоды в виде смузи или салата.Обед состоит либо из запеченных морепродуктов, либо из филе курицы или индейки. В качестве гарнира Утяшева ест сырые овощи.Как написала гимнастка, ее ужин состоит только из воды. Она добавила, что старается не есть после восьми вечера и ложится спать вместе с детьми около 23:00."Нет соблазна что-то подъесть", — пояснила она.По словам Утяшевой, летом она полностью отказалась от кофе, сладкой газировки и молочных коктейлей.Пользователям Instagram такая диета показалась чересчур аскетичной."А жить на 500 калорий в сутки нормально?" — спросила nikylidze."Как можно вообще такие советы давать" — возмутилась f_w_natali."Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая", — считает oliya.evg_klaiksa_pir."На завтрак ягоды, на ужин язва желудка", — отметила liberdi."Такой вариант разгрузки, как и интервальное голодание, доступно только абсолютно здоровому человеку", — указала lebedinskikh_nata.
https://ria.ru/20200213/1564667100.html
https://ria.ru/20200811/1575593960.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
шоу-бизнес, ляйсан утяшева, общество

Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников

21:53 23.08.2020 (обновлено: 22:54 23.08.2020)
8326
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала "Матч ТВ"
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своем рационе питания во время детоксикации организма.
Как написала спортсменка в инстаграме, лето отлично подходит для "перезагрузки пищевых привычек", поэтому она "дает себе шанс на детокс". Утяшева добавила, что в жару разгрузочные дни переносятся намного проще.
Она отметила, что практикует интервальное голодание, а натощак и перед каждым приемом пищи пьет воду комнатной температуры.
По утрам телеведущая около 20 минут занимается пробежкой, на завтрак ест фрукты и ягоды в виде смузи или салата.
Обед состоит либо из запеченных морепродуктов, либо из филе курицы или индейки. В качестве гарнира Утяшева ест сырые овощи.
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
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Как написала гимнастка, ее ужин состоит только из воды. Она добавила, что старается не есть после восьми вечера и ложится спать вместе с детьми около 23:00.
"Нет соблазна что-то подъесть", — пояснила она.
По словам Утяшевой, летом она полностью отказалась от кофе, сладкой газировки и молочных коктейлей.
Пользователям Instagram такая диета показалась чересчур аскетичной.
"А жить на 500 калорий в сутки нормально?" — спросила nikylidze.
"Как можно вообще такие советы давать" — возмутилась f_w_natali.
"Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая", — считает oliya.evg_klaiksa_pir.
"На завтрак ягоды, на ужин язва желудка", — отметила liberdi.
"Такой вариант разгрузки, как и интервальное голодание, доступно только абсолютно здоровому человеку", — указала lebedinskikh_nata.
Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой
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421773141
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