https://ria.ru/20200823/ukraina-1576202813.html

Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T15:52

2020-08-23T15:52

2020-08-23T15:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

сша

украина

в мире

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году."Про посредничество ОБСЕ, о чем говорят сейчас многие западные лидеры и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, призывая нас повлиять на президента (Белоруссии) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, чтобы он дал согласие на посредничество ОБСЕ… Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".Он напомнил, что тогда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции". "А на утро оппозиция решила по-другому, сказала: "Все, мы решили по-другому", - напомнил российский министр.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html

Dimon Трампов В 90-х в Чечне были сепаратисты, теперь она интегрировалась в РФ. Центр грозного выглядит как Дубай или столица ОАЭ. В 2014 Крым интегрировался в РФ, там теперь куча инфрастурных изменений думаю будет не хуже Грозного. И сравните тех кто не стал интегрироваться в РФ или Евразийский союз, это Украина и Грузия. Даже ЕС признал что политика поддержки цветных революций привела к падению ВВП этих территорий и ухудшению в экономике. У ЕС даже денег на поддержку портов в Прибалтике не нашлось. У Беларуси есть выбор правильный и "демократичный" 41

Natalia Bikowa Ну что вы, здесь совсем же другое. Украина, - не, не, - они сами, мы в сторонке стояли. Они такие шалуны 27

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белоруссия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, сша, украина, в мире