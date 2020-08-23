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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/ukraina-1576202813.html
Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:52
2020-08-23T15:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
сша
украина
в мире
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году."Про посредничество ОБСЕ, о чем говорят сейчас многие западные лидеры и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, призывая нас повлиять на президента (Белоруссии) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, чтобы он дал согласие на посредничество ОБСЕ… Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".Он напомнил, что тогда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Франции". "А на утро оппозиция решила по-другому, сказала: "Все, мы решили по-другому", - напомнил российский министр.
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html
В 90-х в Чечне были сепаратисты, теперь она интегрировалась в РФ. Центр грозного выглядит как Дубай или столица ОАЭ. В 2014 Крым интегрировался в РФ, там теперь куча инфрастурных изменений думаю будет не хуже Грозного. И сравните тех кто не стал интегрироваться в РФ или Евразийский союз, это Украина и Грузия. Даже ЕС признал что политика поддержки цветных революций привела к падению ВВП этих территорий и ухудшению в экономике. У ЕС даже денег на поддержку портов в Прибалтике не нашлось. У Беларуси есть выбор правильный и "демократичный"
41
Ну что вы, здесь совсем же другое. Украина, - не, не, - они сами, мы в сторонке стояли. Они такие шалуны
27
2
белоруссия
сша
украина
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александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, сша, украина, в мире

Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине

15:52 23.08.2020
2803
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году.
"Про посредничество ОБСЕ, о чем говорят сейчас многие западные лидеры и в Европе, и в США, призывая нас повлиять на президента (Белоруссии) Александра Лукашенко, чтобы он дал согласие на посредничество ОБСЕ… Пример один мы видим, чем закончилось западное посредничество на Украине в 2014 году", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
Он напомнил, что тогда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции". "А на утро оппозиция решила по-другому, сказала: "Все, мы решили по-другому", - напомнил российский министр.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияСШАУкраинаВ мире
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В 90-х в Чечне были сепаратисты, теперь она интегрировалась в РФ. Центр грозного выглядит как Дубай или столица ОАЭ. В 2014 Крым интегрировался в РФ, там теперь куча инфрастурных изменений думаю будет не хуже Грозного. И сравните тех кто не стал интегрироваться в РФ или Евразийский союз, это Украина и Грузия. Даже ЕС признал что политика поддержки цветных революций привела к падению ВВП этих территорий и ухудшению в экономике. У ЕС даже денег на поддержку портов в Прибалтике не нашлось. У Беларуси есть выбор правильный и "демократичный"
23 августа, 16:28
Dimon Трампов
4000001
Ну что вы, здесь совсем же другое. Украина, - не, не, - они сами, мы в сторонке стояли. Они такие шалуны
23 августа, 15:58
Natalia Bikowa
10160001
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