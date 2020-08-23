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https://ria.ru/20200823/tunberg-1576168098.html
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия
США постепенно начинают напоминать страну третьего мира, несмотря на развитие высоких технологий, наличие долларового печатного станка, ядерного оружия и... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:00
2020-08-23T12:33
германия
калифорния
грета тунберг
mckinsey
apple
франция
китай
сша
мнение - авторы
в мире
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<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> постепенно начинают напоминать страну третьего мира, несмотря на развитие высоких технологий, наличие долларового печатного станка, ядерного оружия и ударных авианосных групп. Вот уже неделю в самом развитом и высокотехнологичном штате, в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> — веерные отключения электроэнергии, причем происходят они не на фоне какого-то невероятного форс-мажора, а в условиях довольно жаркого, но далеко не рекордного калифорнийского лета. И самое главное тут — не сами веерные отключения, а их причина, которая заключается не в некой техногенной катастрофе (которая может случиться в любой, даже самой развитой стране), а в катастрофе политического и идеологического характера. О том, что Калифорния — а скоро и другие части США — будет периодически погружаться во тьму в зависимости от метеорологических условий, американских политиков предупреждали инженеры, ученые и экономисты. Но политическая целесообразность и идеологическая заряженность любителей зеленой политической повестки имели последствием следующее: политики (вместе с избирателями) привели ситуацию к тому, что в Калифорнии сейчас гаснет свет.Эта проблема парадоксальным образом теперь будет системной едва ли не для всего западного мира, а калифорнийцам просто не повезло — их политики оказались самыми эффективными в деле воплощения в жизнь человеконенавистнических идеалов зеленого безумия, которое пропагандируют спонсоры <a href="http://ria.ru/person_greta-tunberg/" target="_blank" data-auto="true">Греты Тунберг</a>, и проблемы у них начались первыми.Флагман американской деловой журналистики <a href="https://www.wsj.com/articles/californias-green-blackouts-11597879215" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Wall Street Journal</a> воспользовался случаем, чтобы назвать вещи своими именами:"Миллионы калифорнийцев потеряли доступ к электроэнергии в последние дни из-за сильной жары, а государственные регулирующие органы предупреждают о новых отключениях в ближайшее время, и, возможно, это будет случаться еще много лет. Добро пожаловать в "новую зеленую нормальность" Калифорнии — в этот предвестник мира без использования углеводородного топлива".Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> или <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a>. В Калифорнии находится знаменитая Кремниевая долина — эпицентр интернет-стартапов и любимая штаб-квартира для ведущих компаний из сферы высоких технологий, включая <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, Intel и Hewlett Packard. Как же получилось, что не самая экстремальная погода поставила на колени энергетическую систему столь развитого региона? Все дело в зеленой политике.Калифорния — один из мировых лидеров перехода на так называемые возобновляемые источники энергии и, соответственно, один из передовиков в закрытии электростанций, работающих на газе или угле. На сегодня возобновляемые источники энергии составляют примерно 36% производства электроэнергии в этом штате, а местные политики-демократы (Калифорния — буквально цитадель Демократической партии США) вписали в свои программы требование довести этот уровень до 60% в 2030 году и до 100% в 2045-м. Прямым последствием такого "озеленения" является то, что тарифы на электроэнергию из-за этого находятся на одном из <a href="https://www.chooseenergy.com/electricity-rates-by-state/" target="_blank" rel="nofollow noopener">самых высоких уровней</a> в США — 19 центов за киловатт-час (примерно 14,2 рубля по сравнению со среднероссийскими 3,4). И это без учета косвенных платежей в виде государственных субсидий производителям зеленой энергии, которые в конечном счете тоже ложатся на налогоплательщиков, но которые они не видят в своих квитанциях за коммунальные услуги. Однако это не самое интересное последствие. Несмотря на то что Калифорнию (и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>) иногда приводят в пример таким странам, как Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, которые отказываются массово заменять свои ТЭЦ и АЭС на "чистые" ветряки и солнечные электростанции, у стран и регионов с большой долей зеленой энергетики начинаются проблемы с бесперебойностью энергоснабжения. Калифорнию вот уже много лет (и много раз) от веерных отключений в неблагоприятных погодных условиях спасал банальный импорт электроэнергии из других штатов, в которых еще не успели позакрывать газовые и угольные электростанции. Но сейчас в самом зеленом и самом демократическом штате США случилось неприятное стечение обстоятельств: жаркое лето, облачная погода, слабый ветер и невозможность закрыть все проблемы с помощью импорта, потому что в соседних штатах тоже выросло потребление электроэнергии. Ведущая экономика планеты откатилась в Средние века, когда доступ к энергии в значительной мере зависел от капризов ветра, который надувал паруса кораблей или крутил лопасти мельниц.У нас совсем рядом, в Германии, может произойти очень похожий казус. В 2019 году американский финансовый журнал <a href="https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/09/05/renewables-threaten-german-economy-energy-supply-mckinsey-warns-in-new-report/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a> писал об исследовании авторитетной консалтинговой компании <a href="http://ria.ru/organization_McKinsey/" target="_blank" data-auto="true">McKinsey</a>, которая указывала на то, что Германия балансирует на крае веерных отключений — и тоже из-за зеленой энергетики:"McKinsey формулирует самое серьезное предупреждение, когда речь идет о все более ненадежном энергоснабжении Германии из-за ее сильной зависимости от непостоянной солнечной и ветрогенерации. В течение трех дней в июне 2019 года немецкая энергосистема приближалась к отключению электроэнергии. "Только краткосрочный импорт из соседних стран смог стабилизировать энергосеть", — отмечает McKinsey. &lt;...&gt; Таким образом, McKinsey опасается, что Германия не сможет удовлетворить спрос с помощью импорта: "В среднесрочной перспективе существует риск того, что во всей европейской сети не будет достаточных генерирующих мощностей".С 2019 года если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Политики, которые 20 лет запугивали европейских и американских обывателей глобальным потеплением и глобальным Чернобылем, готовы пожертвовать базовыми благами современной цивилизации ради получения дополнительных голосов и власти, а также дополнительных (государственных) денег для зеленой мафии — компаний, зарабатывающих миллиарды долларов на продаже зеленой энергии и сопутствующих технологий по завышенным ценам. Если идеология побеждает даже базовые экономические потребности — дальше проблемы будут только усиливаться, и эти проблемы (например, в виде отсутствия электричества или горячей воды) нельзя будет списать на "русских хакеров" или "китайское вмешательство". Если Россия и Китай смогут увернуться от зеленого безумия наших соседей по глобусу и геополитических конкурентов, то в недалеком будущем мы увидим на страницах условного The New York Times передовицы о том, что в "России и Китае, конечно, есть бесперебойное электричество и даже дешевый бензин, но им не стоит завидовать — ведь у них нет экологии и демократии". Посмотрим, насколько будет эффективна такая пропаганда западного образа жизни, особенно после того, как последствия зеленого безумия начнут принимать не эпизодический, а хронический характер.
https://ria.ru/20200218/1564903988.html
https://ria.ru/20200204/1564200935.html
https://ria.ru/20200307/1568291085.html
https://ria.ru/20200223/1565110293.html
Одержимое и обезумевшее выражение лица. Ей бы в кино сниматься, по рассказам С. Кинга.
252
У неё есть сопутствующее заболевание. Она "болванчик, кукла" в руках умных людей, которые себя не афишируют.
230
56
германия
калифорния
франция
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
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60
германия, калифорния, грета тунберг, mckinsey, apple, франция, китай, сша, мнение - авторы, в мире

Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

08:00 23.08.2020 (обновлено: 12:33 23.08.2020)
86927
© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
США постепенно начинают напоминать страну третьего мира, несмотря на развитие высоких технологий, наличие долларового печатного станка, ядерного оружия и ударных авианосных групп. Вот уже неделю в самом развитом и высокотехнологичном штате, в Калифорнии — веерные отключения электроэнергии, причем происходят они не на фоне какого-то невероятного форс-мажора, а в условиях довольно жаркого, но далеко не рекордного калифорнийского лета. И самое главное тут — не сами веерные отключения, а их причина, которая заключается не в некой техногенной катастрофе (которая может случиться в любой, даже самой развитой стране), а в катастрофе политического и идеологического характера. О том, что Калифорния — а скоро и другие части США — будет периодически погружаться во тьму в зависимости от метеорологических условий, американских политиков предупреждали инженеры, ученые и экономисты. Но политическая целесообразность и идеологическая заряженность любителей зеленой политической повестки имели последствием следующее: политики (вместе с избирателями) привели ситуацию к тому, что в Калифорнии сейчас гаснет свет.
Эта проблема парадоксальным образом теперь будет системной едва ли не для всего западного мира, а калифорнийцам просто не повезло — их политики оказались самыми эффективными в деле воплощения в жизнь человеконенавистнических идеалов зеленого безумия, которое пропагандируют спонсоры Греты Тунберг, и проблемы у них начались первыми.
Кембридж
18 февраля, 03:58
В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста
Флагман американской деловой журналистики The Wall Street Journal воспользовался случаем, чтобы назвать вещи своими именами:
"Миллионы калифорнийцев потеряли доступ к электроэнергии в последние дни из-за сильной жары, а государственные регулирующие органы предупреждают о новых отключениях в ближайшее время, и, возможно, это будет случаться еще много лет. Добро пожаловать в "новую зеленую нормальность" Калифорнии — в этот предвестник мира без использования углеводородного топлива".
Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия. В Калифорнии находится знаменитая Кремниевая долина — эпицентр интернет-стартапов и любимая штаб-квартира для ведущих компаний из сферы высоких технологий, включая Apple, Google, Intel и Hewlett Packard. Как же получилось, что не самая экстремальная погода поставила на колени энергетическую систему столь развитого региона? Все дело в зеленой политике.
Калифорния — один из мировых лидеров перехода на так называемые возобновляемые источники энергии и, соответственно, один из передовиков в закрытии электростанций, работающих на газе или угле. На сегодня возобновляемые источники энергии составляют примерно 36% производства электроэнергии в этом штате, а местные политики-демократы (Калифорния — буквально цитадель Демократической партии США) вписали в свои программы требование довести этот уровень до 60% в 2030 году и до 100% в 2045-м.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме, Швеция
4 февраля, 08:00
Как заработать на Грете Тунберг? В 2020 году это сможет каждый
Прямым последствием такого "озеленения" является то, что тарифы на электроэнергию из-за этого находятся на одном из самых высоких уровней в США — 19 центов за киловатт-час (примерно 14,2 рубля по сравнению со среднероссийскими 3,4). И это без учета косвенных платежей в виде государственных субсидий производителям зеленой энергии, которые в конечном счете тоже ложатся на налогоплательщиков, но которые они не видят в своих квитанциях за коммунальные услуги. Однако это не самое интересное последствие. Несмотря на то что Калифорнию (и Германию) иногда приводят в пример таким странам, как Россия и Китай, которые отказываются массово заменять свои ТЭЦ и АЭС на "чистые" ветряки и солнечные электростанции, у стран и регионов с большой долей зеленой энергетики начинаются проблемы с бесперебойностью энергоснабжения. Калифорнию вот уже много лет (и много раз) от веерных отключений в неблагоприятных погодных условиях спасал банальный импорт электроэнергии из других штатов, в которых еще не успели позакрывать газовые и угольные электростанции. Но сейчас в самом зеленом и самом демократическом штате США случилось неприятное стечение обстоятельств: жаркое лето, облачная погода, слабый ветер и невозможность закрыть все проблемы с помощью импорта, потому что в соседних штатах тоже выросло потребление электроэнергии. Ведущая экономика планеты откатилась в Средние века, когда доступ к энергии в значительной мере зависел от капризов ветра, который надувал паруса кораблей или крутил лопасти мельниц.
У нас совсем рядом, в Германии, может произойти очень похожий казус.
В 2019 году американский финансовый журнал Forbes писал об исследовании авторитетной консалтинговой компании McKinsey, которая указывала на то, что Германия балансирует на крае веерных отключений — и тоже из-за зеленой энергетики:
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Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
"McKinsey формулирует самое серьезное предупреждение, когда речь идет о все более ненадежном энергоснабжении Германии из-за ее сильной зависимости от непостоянной солнечной и ветрогенерации. В течение трех дней в июне 2019 года немецкая энергосистема приближалась к отключению электроэнергии. "Только краткосрочный импорт из соседних стран смог стабилизировать энергосеть", — отмечает McKinsey. <...> Таким образом, McKinsey опасается, что Германия не сможет удовлетворить спрос с помощью импорта: "В среднесрочной перспективе существует риск того, что во всей европейской сети не будет достаточных генерирующих мощностей".
С 2019 года если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Политики, которые 20 лет запугивали европейских и американских обывателей глобальным потеплением и глобальным Чернобылем, готовы пожертвовать базовыми благами современной цивилизации ради получения дополнительных голосов и власти, а также дополнительных (государственных) денег для зеленой мафии — компаний, зарабатывающих миллиарды долларов на продаже зеленой энергии и сопутствующих технологий по завышенным ценам. Если идеология побеждает даже базовые экономические потребности — дальше проблемы будут только усиливаться, и эти проблемы (например, в виде отсутствия электричества или горячей воды) нельзя будет списать на "русских хакеров" или "китайское вмешательство". Если Россия и Китай смогут увернуться от зеленого безумия наших соседей по глобусу и геополитических конкурентов, то в недалеком будущем мы увидим на страницах условного The New York Times передовицы о том, что в "России и Китае, конечно, есть бесперебойное электричество и даже дешевый бензин, но им не стоит завидовать — ведь у них нет экологии и демократии". Посмотрим, насколько будет эффективна такая пропаганда западного образа жизни, особенно после того, как последствия зеленого безумия начнут принимать не эпизодический, а хронический характер.
Шведская активистка Грета Тунберг
23 февраля, 05:38
Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
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Обсудить 56
ГерманияКалифорнияГрета ТунбергMcKinseyAppleФранцияКитайСШАМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Одержимое и обезумевшее выражение лица. Ей бы в кино сниматься, по рассказам С. Кинга.
23 августа, 09:35
Сергей Курнин
217141007
У неё есть сопутствующее заболевание. Она "болванчик, кукла" в руках умных людей, которые себя не афишируют.
23 августа, 09:55
Sasha Neyman
19680506
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