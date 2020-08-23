https://ria.ru/20200823/tramp-1576190058.html

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T07:50

2020-08-23T07:50

2020-08-23T14:28

дональд трамп

мексика

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости.</strong> Старшая сестра президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">The Washington Post</a> со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.Старшая сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри имеет степень доктора юриспруденции, занимала должность федерального судьи.Мэриэнн Трамп говорила, что "у него нет никаких принципов, никаких".Мэриэнн сетовала также, что "Трамп вообще ничего не читает", говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.Кроме того, пишет газета, сестра называла его человеком без принципов и "фальшивым". "Дональд жесток", — говорила она.Книга "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" поступила в продажу 14 июля. Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575066051.html

Ярослав Погодин У тёщи ещё взяли бы интервью... )) 80

Арсений Новиков Завидует тётка успехам брата..... 79

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мексика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мексика, сша, в мире