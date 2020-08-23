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https://ria.ru/20200823/tramp-1576190058.html
WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком
Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T07:50
2020-08-23T14:28
дональд трамп
мексика
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости.</strong> Старшая сестра президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">The Washington Post</a> со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.Старшая сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри имеет степень доктора юриспруденции, занимала должность федерального судьи.Мэриэнн Трамп говорила, что "у него нет никаких принципов, никаких".Мэриэнн сетовала также, что "Трамп вообще ничего не читает", говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.Кроме того, пишет газета, сестра называла его человеком без принципов и "фальшивым". "Дональд жесток", — говорила она.Книга "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" поступила в продажу 14 июля. Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575066051.html
У тёщи ещё взяли бы интервью... ))
80
Завидует тётка успехам брата.....
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16
мексика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дональд трамп, мексика, сша, в мире

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

07:50 23.08.2020 (обновлено: 14:28 23.08.2020)
58654
© AFP 2020 / Ed Jones Дональд Трамп и его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри
Дональд Трамп и его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри
© AFP 2020 / Ed Jones
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
Старшая сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри имеет степень доктора юриспруденции, занимала должность федерального судьи.
Мэриэнн Трамп говорила, что "у него нет никаких принципов, никаких".

"Его чертовы твиты и вранье, боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе", — говорила в 2018 году сестра Трампа в связи с проводимой властями политикой разделения семей на границе с Мексикой. Отрывки из записи разговора Мэриэнн и племянницы публикует The Washington Post.

Мэриэнн сетовала также, что "Трамп вообще ничего не читает", говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.
Кроме того, пишет газета, сестра называла его человеком без принципов и "фальшивым". "Дональд жесток", — говорила она.
Книга "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" поступила в продажу 14 июля. Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.
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Обсудить 16
Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
Популярные комментарии
У тёщи ещё взяли бы интервью... ))
23 августа, 09:31
Ярослав Погодин
54201005
Завидует тётка успехам брата.....
23 августа, 08:40
Арсений Новиков
59131006
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