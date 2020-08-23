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В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр
Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:55
2020-08-23T09:56
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171 Уголовного кодекса.Поправки предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации."Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере", — пояснили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста.Вторая часть той же статьи применяется, когда преступление совершено организованной группой. И в этом случае суд вправе назначить наказание до пяти лет лишения свободы.
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россия
РИА Новости
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60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр

08:55 23.08.2020 (обновлено: 09:56 23.08.2020)
15186
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Технический осмотр автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171 Уголовного кодекса.
Поправки предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации.
"Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере", — пояснили РИА Новости в МВД.
Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста.
Вторая часть той же статьи применяется, когда преступление совершено организованной группой. И в этом случае суд вправе назначить наказание до пяти лет лишения свободы.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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