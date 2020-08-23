https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html

В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр

Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:55

2020-08-23T08:55

2020-08-23T09:56

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171 Уголовного кодекса.Поправки предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации."Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере", — пояснили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста.Вторая часть той же статьи применяется, когда преступление совершено организованной группой. И в этом случае суд вправе назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200525/1571952003.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия