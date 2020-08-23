https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html
В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр
Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:55
2020-08-23T08:55
2020-08-23T09:56
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151991/33/1519913365_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_20f1ee3fa1dd9f558fa7ca88782ea358.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171 Уголовного кодекса.Поправки предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации."Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере", — пояснили РИА Новости в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a>.Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста.Вторая часть той же статьи применяется, когда преступление совершено организованной группой. И в этом случае суд вправе назначить наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200525/1571952003.html
Ярослав Погодин
Является ли страховая компания организованной группой лиц? ))
54
Курвиметр
Страна задушит нас в своих объятиях большой материнской любви....
44
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151991/33/1519913365_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_e155c72331fef4ea84ab615965fb1a1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия