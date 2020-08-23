https://ria.ru/20200823/spetsoperatsiya-1576202881.html
Двое спецназовцев пострадали во время спецоперации в Ингушетии
Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика, сообщили в Национальном... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:54
2020-08-23T15:54
2020-08-23T17:30
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a>, в ходе которой были уничтожены три боевика, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Силовикам оказали медицинскую помощь, среди гражданского населения никто не пострадал.Режим контртеррористической операции (КТО) в селении Троицкое <a href="http://ria.ru/location_Sunzhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сунженского района</a> республики ввели утром в воскресенье.На месте нашли пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов и самодельные взрывные устройства.По имеющимся данным, бандиты были сторонниками <a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">ИГИЛ</a>*.После того как удалось предотвратить готовившиеся террористические акты, а также в связи с "ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу" жителей селения режим КТО сняли.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200727/1574985027.html
Арсений Новиков
Молодцы чекисты. Ребятам выздоравления!
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республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селении Троицкое Сунженского района республики Ингушетия. Два бойца спецназа получили ранения во время контртеррористической операции в Ингушетии, в ходе которой были уничтожены три боевика.
2020-08-23T15:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия