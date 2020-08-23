https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html

"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева

Телеведущий Владимир Соловьев и консультант Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев вступили в перепалку во время обсуждения деталей... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:30

2020-08-23T11:30

2020-08-23T13:14

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> и консультант <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> вступили в перепалку во время обсуждения деталей происшествия в эфире шоу "Соловьев LIVE" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kE8v7fHboaA" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Гость и ведущий поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера. Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был "хуже Соловьева".В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг Пашаева, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны (в частности, адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>). Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Актер 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html

https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html

Mitrich Kolobok Kolobok Пашаев - фрик, каких поискать ещё!))))) 284

nakιs Kamakιs Перевожу. Пашаев имел в виду, что когда в молодости был журналистом, был радикальнее Соловьева. Соловьев его не понял и начал кричать. Пашаев же не понял реакцию на это Соловьева. 148

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия