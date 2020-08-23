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https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Телеведущий Владимир Соловьев и консультант Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев вступили в перепалку во время обсуждения деталей... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:30
2020-08-23T13:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> и консультант <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> вступили в перепалку во время обсуждения деталей происшествия в эфире шоу "Соловьев LIVE" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kE8v7fHboaA" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Гость и ведущий поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера. Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был "хуже Соловьева".В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг Пашаева, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны (в частности, адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>). Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Актер 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
Пашаев - фрик, каких поискать ещё!)))))
284
Перевожу. Пашаев имел в виду, что когда в молодости был журналистом, был радикальнее Соловьева. Соловьев его не понял и начал кричать. Пашаев же не понял реакцию на это Соловьева.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия

"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева

11:30 23.08.2020 (обновлено: 13:14 23.08.2020)
83872
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев и консультант Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев вступили в перепалку во время обсуждения деталей происшествия в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.
Гость и ведущий поспорили о принадлежности ДНК, обнаруженной на подушке безопасности в джипе актера. Во время дискуссии Пашаев усмехнулся и сказал, что журналист напоминает ему его в молодости, когда адвокат еще работал корреспондентом и был "хуже Соловьева".

"Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!" — резко отреагировал Соловьев.

В ответ Пашаев заявил, что поражен наглости ведущего, и посоветовал ему "пообщаться с умными людьми".
Бывший адвокат Эльман Пашаев
22 августа, 22:47
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг Пашаева, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны (в частности, адвокат Александр Добровинский). Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
Актер 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Адвокат Генрих Падва
21 августа, 18:57
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
54815110121765
Обсудить 57
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Пашаев - фрик, каких поискать ещё!)))))
23 августа, 12:08
Mitrich Kolobok Kolobok
20370003
Перевожу. Пашаев имел в виду, что когда в молодости был журналистом, был радикальнее Соловьева. Соловьев его не понял и начал кричать. Пашаев же не понял реакцию на это Соловьева.
23 августа, 11:46
nakιs Kamakιs
2018202106
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