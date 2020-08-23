https://ria.ru/20200823/sobyanin-1576190665.html
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной
Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:46
2020-08-23T08:46
2020-08-23T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация по коронавирусу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" в воскресенье.Он отметил, что до массовой вакцины Москве еще далеко. Несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, будет проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии - это несоизмеримо с прививками от гриппа, добавил мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
ned29v
В течении дня услышав Кириенко и Собянина можно сделать вывод, что коронавирус побежден, но не отступает. Как говорил Борис Николаевич, "такая вот, загогулина!"
43
Сергей Цибров
мда...походу инвестиции были бы удачнее в фарм и производство вакцины , а не масок... силен российский люд и маску одноразовую с носит с марта, даже не стирая )))... никак не рассчитывал.. это не плитку ложить за бюджет ( не класть - именно ложить)
43
30
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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