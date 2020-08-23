Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/sobyanin-1576190665.html
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной
Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:46
2020-08-23T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153068/08/1530680831_0:271:2932:1920_1400x0_80_0_0_459463421f0bf75187fec0b6a5967984.jpg
<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация по коронавирусу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" в воскресенье.Он отметил, что до массовой вакцины Москве еще далеко. Несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, будет проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии - это несоизмеримо с прививками от гриппа, добавил мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
В течении дня услышав Кириенко и Собянина можно сделать вывод, что коронавирус побежден, но не отступает. Как говорил Борис Николаевич, "такая вот, загогулина!"
43
мда...походу инвестиции были бы удачнее в фарм и производство вакцины , а не масок... силен российский люд и маску одноразовую с носит с марта, даже не стирая )))... никак не рассчитывал.. это не плитку ложить за бюджет ( не класть - именно ложить)
43
30
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153068/08/1530680831_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_fc0b43bb066c06c7cddc09469c54dd04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

08:46 23.08.2020 (обновлено: 11:18 23.08.2020)
37948
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.

"Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируются. Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации, имея ввиду вакцинацию от коронавируса массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие", - рассказал мэр.

Он отметил, что до массовой вакцины Москве еще далеко. Несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, будет проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии - это несоизмеримо с прививками от гриппа, добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
111355599
Обсудить 30
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
В течении дня услышав Кириенко и Собянина можно сделать вывод, что коронавирус побежден, но не отступает. Как говорил Борис Николаевич, "такая вот, загогулина!"
23 августа, 09:49
nned29v
17250100
мда...походу инвестиции были бы удачнее в фарм и производство вакцины , а не масок... силен российский люд и маску одноразовую с носит с марта, даже не стирая )))... никак не рассчитывал.. это не плитку ложить за бюджет ( не класть - именно ложить)
23 августа, 10:20
Сергей Цибров
24121105
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
Тепловизор
В России разработали "антиковидную" пропускную систему
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Юлия Тимошенко
Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Певица Азиза на траурном мероприятии
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Дональд Трамп и его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри
WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком
Технический осмотр автомобиля
В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр
Наручники
Задержанный в Белоруссии мужчина оказался в розыске в России
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Маски
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Пластический хирург назвал болезнь блогеров
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Лента новостейМолния