https://ria.ru/20200823/shturm-1576213376.html
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Митингующие в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:58
2020-08-23T21:58
2020-08-23T22:28
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Митингующие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт."Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала <u><a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a></u>.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Эмиль Золя
Чем пытались? Флагами и лозунгами? Как же надоела ложь и грязь.
139
Alex Montie
"Мыши плакали, кололись но - продолжали жевать кактус" (С) Это - про "протестующих" и горе-комментатора, позорящего имя великого Золя.
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире