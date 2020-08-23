https://ria.ru/20200823/shturm-1576213376.html

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Митингующие в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T21:58

2020-08-23T21:58

2020-08-23T22:28

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Митингующие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт."Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала <u><a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a></u>.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Эмиль Золя Чем пытались? Флагами и лозунгами? Как же надоела ложь и грязь. 139

Alex Montie "Мыши плакали, кололись но - продолжали жевать кактус" (С) Это - про "протестующих" и горе-комментатора, позорящего имя великого Золя. 104

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире