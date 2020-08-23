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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/shturm-1576213376.html
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Митингующие в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:58
2020-08-23T22:28
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Митингующие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт."Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала <u><a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a></u>.Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Чем пытались? Флагами и лозунгами? Как же надоела ложь и грязь.
139
"Мыши плакали, кололись но - продолжали жевать кактус" (С) Это - про "протестующих" и горе-комментатора, позорящего имя великого Золя.
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

21:58 23.08.2020 (обновлено: 22:28 23.08.2020)
12921
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Митингующие в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, но смелости хватило не надолго, они буквально убежали, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
"Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
Она заявила, что "смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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Чем пытались? Флагами и лозунгами? Как же надоела ложь и грязь.
23 августа, 22:03
Эмиль Золя
46301485
"Мыши плакали, кололись но - продолжали жевать кактус" (С) Это - про "протестующих" и горе-комментатора, позорящего имя великого Золя.
23 августа, 22:07
Alex Montie
82300019
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