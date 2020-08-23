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Культура
https://ria.ru/20200823/shturm-1576189645.html
Наталья Штурм ответила возмущенным похоронами Легкоступовой поклонникам
Певица Наталья Штурм прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" недовольство поклонников Валентины Легкоступовой из-за похорон исполнительницы. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T07:05
2020-08-23T09:59
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
наталья штурм
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a> прокомментировала в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/news/309142/obycnyj-poradok-vesej-natala-sturm-otvetila-vozmusennym-pohoronami-legkostupovoj-fanatam/" target="_blank">Пятым каналом</a>" недовольство поклонников <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> из-за похорон исполнительницы.Ранее СМИ сообщили, что поклонники Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.Штурм заявила, что это был "обычный порядок вещей", так как прощание проходит для членов семьи и близких друзей. "В зале были только близкие люди или те, с кем она работала, встречалась на гастролях и так далее. А также ее ближайшие родственники, тетя, мама, дочь, сын и некоторые приближенные к семье люди. И специально закрыли двери для того, чтобы туда никто не мог попасть в этот момент, когда шло отпевание", — отметила она.По ее словам, никто не делал похороны Легкоступовой закрытыми. Поклонники имели возможность проститься с артисткой на панихиде — до отпевания, указала Штурм.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200820/1576042411.html
https://ria.ru/20200821/legkostupova-1576071779.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, россия, общество

Наталья Штурм ответила возмущенным похоронами Легкоступовой поклонникам

07:05 23.08.2020 (обновлено: 09:59 23.08.2020)
49037
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРодственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Певица Наталья Штурм прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" недовольство поклонников Валентины Легкоступовой из-за похорон исполнительницы.
Ранее СМИ сообщили, что поклонники Легкоступовой остались недовольны тем, что их не пустили на траурную церемонию.
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Штурм заявила, что это был "обычный порядок вещей", так как прощание проходит для членов семьи и близких друзей. "В зале были только близкие люди или те, с кем она работала, встречалась на гастролях и так далее. А также ее ближайшие родственники, тетя, мама, дочь, сын и некоторые приближенные к семье люди. И специально закрыли двери для того, чтобы туда никто не мог попасть в этот момент, когда шло отпевание", — отметила она.
По ее словам, никто не делал похороны Легкоступовой закрытыми. Поклонники имели возможность проститься с артисткой на панихиде — до отпевания, указала Штурм.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваНаталья ШтурмРоссияОбщество
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