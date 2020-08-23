https://ria.ru/20200823/shtorm-1576214129.html

На Гаити пять человек погибли в результате тропического шторма

Пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити в ранние часы воскресенья, сообщает министерство коммуникаций республики. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T22:49

2020-08-23T22:49

2020-08-23T22:50

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на <a href="http://ria.ru/location_Haiti/" target="_blank" data-auto="true">Гаити</a> в ранние часы воскресенья, сообщает министерство коммуникаций республики."По предварительным данным, из-за тропического шторма "Лаура" в департаментах на юго-востоке и западе погибли 5 человек (среди них 10-летняя девочка)", - говорится в сообщении ведомства.Также отмечается, что стихия унесла жизни двух женщин и двух мужчин.Из-за шторма власти объявили "красный" уровень погодной опасности. Спасательные службы республики организовали временные укрытия для нуждающихся и раздачу масок для предотвращения еще большего распространения коронавируса.Специалисты ведут работы по восстановлению дорожной сети и инфраструктуры, пострадавшей от стихии, сообщили в ведомстве.Тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении, сообщил в пятницу Национальный центр <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по слежению за ураганами (NHC). Согласно последним данным, шторм движется со стороны Доминиканской Республике к <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубе</a>.

https://ria.ru/20200730/1575152252.html

https://ria.ru/20200728/1575025871.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаити, сша, в мире