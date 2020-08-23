https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html
Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T00:10
2020-08-23T00:10
2020-08-23T00:10
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, <a href="https://www.travelpulse.com/news/airlines/fight-breaks-out-on-american-airlines-flight-over-face-mask-policy.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Потасовка началась еще до взлета, ее сняла на видео Кэрин Росс."Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти", — написала она.Похоже, что две туристки спорили из-за политики авиакомпании в отношении средств индивидуальной защиты. Одна из участниц ссоры, очевидно, не следовала этому требованию.Представитель перевозчика пояснил, что клиентка отказась сидеть в маске на борту. Поэтому ее попросили покинуть воздушное судно. Она стала возмущаться, нарушать порядок, что привело к ссоре с другими пассажирами.
https://ria.ru/20200814/1575793057.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, самолеты, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, сообщает
Travel Pulse.
Потасовка началась еще до взлета, ее сняла на видео Кэрин Росс.
"Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти", — написала она.
Похоже, что две туристки спорили из-за политики авиакомпании в отношении средств индивидуальной защиты. Одна из участниц ссоры, очевидно, не следовала этому требованию.
Представитель перевозчика пояснил, что клиентка отказась сидеть в маске на борту. Поэтому ее попросили покинуть воздушное судно. Она стала возмущаться, нарушать порядок, что привело к ссоре с другими пассажирами.