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Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T00:10
2020-08-23T00:10
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, <a href="https://www.travelpulse.com/news/airlines/fight-breaks-out-on-american-airlines-flight-over-face-mask-policy.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Потасовка началась еще до взлета, ее сняла на видео Кэрин Росс."Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти", — написала она.Похоже, что две туристки спорили из-за политики авиакомпании в отношении средств индивидуальной защиты. Одна из участниц ссоры, очевидно, не следовала этому требованию.Представитель перевозчика пояснил, что клиентка отказась сидеть в маске на борту. Поэтому ее попросили покинуть воздушное судно. Она стала возмущаться, нарушать порядок, что привело к ссоре с другими пассажирами.
https://ria.ru/20200814/1575793057.html
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туризм, туристы, самолеты, пассажиры, новости - туризм

Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту

00:10 23.08.2020
1996
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково"
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Между пассажирами самолета американской авиакомпании произошла драка из-за ношения маски, сообщает Travel Pulse.
Потасовка началась еще до взлета, ее сняла на видео Кэрин Росс.
"Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти", — написала она.
Похоже, что две туристки спорили из-за политики авиакомпании в отношении средств индивидуальной защиты. Одна из участниц ссоры, очевидно, не следовала этому требованию.
Представитель перевозчика пояснил, что клиентка отказась сидеть в маске на борту. Поэтому ее попросили покинуть воздушное судно. Она стала возмущаться, нарушать порядок, что привело к ссоре с другими пассажирами.
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