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Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400
Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:44
2020-08-23T14:14
россия
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
турция
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<strong>КУБИНКА, 23 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Rosoboronehksport/" target="_blank" data-auto="true">Рособоронэкспорта</a> Александр Михеев."Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", — отметил Михеев.О наличии принципиальной договоренности между сторонами ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.Поставки С-400 ТурцииВ прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя санкциями, а также отменой продажи новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank">F-35</a>. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.Администрация американского президента Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html
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россия
турция
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россия, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, турция

Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

12:44 23.08.2020 (обновлено: 14:14 23.08.2020)
58574
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
КУБИНКА, 23 авг — РИА Новости. Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", — отметил Михеев.
О наличии принципиальной договоренности между сторонами ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Поставки С-400 Турции

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя санкциями, а также отменой продажи новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.
Администрация американского президента Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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Обсудить 105
РоссияС-400 «Триумф»РособоронэкспортТурция
Популярные комментарии
Трещина в НАТО уже не латается. Нужно ещё Германии продать
23 августа, 12:50
Андрей Дашков
65121009
Где то нервно курит Трамп
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Алексей Алекс
36362008
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