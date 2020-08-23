https://ria.ru/20200823/pvo-1576192850.html
Российские военные получили ЗРК "Штиль-1" и арктический "Тор"
Российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы "Штиль-1" и арктический "Тор-М2ДТ", сообщил председатель совета директоров концерна ВКО... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:11
2020-08-23T10:11
2020-08-23T14:05
новое оружие россии
тор (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы "Штиль-1" и арктический "Тор-М2ДТ", сообщил председатель совета директоров концерна ВКО "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>" Михаил Фрадков.По его словам, ЗРК "Штиль-1" вооружат фрегаты проекта 11356, а <a href="http://ria.ru/product_ZRS_Tor-M1-2U/" target="_blank" data-auto="true">ЗРК "Тор-М2ДТ"</a> окажется в распоряжении общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск, а также береговых войск ВМФ."Штиль-1" — зенитный ракетный комплекс средней дальности с вертикальным стартом зенитных управляемых ракет для организации круговой обороны боевых кораблей ВМФ от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника. В свою очередь, "Тор-М2ДТ" — арктический "Тор" — это ЗРК малой дальности, созданный специально для работы в арктических условиях при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576086829.html
Арсений Новиков
Отлично!
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Александр Закупин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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тор (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", безопасность