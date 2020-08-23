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Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны, указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:11
2020-08-23T20:50
северная атлантика
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил медалью Ушакова 17 граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за мужество в годы Второй мировой войны, указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008230001?index=3&amp;rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> на портале правовой информации.Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по антигитлеровской коалиции.В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд-лизу и другими соглашениями, США и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда со стратегическим сырьем и другими материалами.
https://ria.ru/20200626/1573534600.html
Не поможет.
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Кому и в чём?
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северная атлантика
ссср
сша
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северная атлантика, ссср, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, сша, общество

Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев

19:11 23.08.2020 (обновлено: 20:50 23.08.2020)
15980
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны, указ опубликовали на портале правовой информации.

"За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда Младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси, Кемпла Майкла, Коха Младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда, Норта Третьего Джеймса Бейкера, Орсанда Уолесса Лероя, Пфайфера Ховарда Уильяма, Розума Уилберта Фрэнка, Стефенсена Хью Марта, Страуссера Дейла Пола, Хансена Трюгве", — говорится в документе.

Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.
В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд-лизу и другими соглашениями, США и Великобритания поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда со стратегическим сырьем и другими материалами.
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Северная АтлантикаСССРВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинСШАОбщество
Популярные комментарии
Не поможет.
23 августа, 19:13
КМКалинка Малинкова
18901673
Кому и в чём?
23 августа, 19:27
Mitrich Kolobok Kolobok
4172107
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