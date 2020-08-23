https://ria.ru/20200823/putin-1576208874.html

Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев

Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны, указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:11

2020-08-23T19:11

2020-08-23T20:50

северная атлантика

ссср

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил медалью Ушакова 17 граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за мужество в годы Второй мировой войны, указ <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008230001?index=3&rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> на портале правовой информации.Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по антигитлеровской коалиции.В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд-лизу и другими соглашениями, США и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда со стратегическим сырьем и другими материалами.

https://ria.ru/20200626/1573534600.html

Калинка Малинкова Не поможет. 107

Mitrich Kolobok Kolobok Кому и в чём? 58

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северная атлантика

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная атлантика, ссср, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, сша, общество