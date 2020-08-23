https://ria.ru/20200823/putin-1576197685.html
Путин рассчитывает, что на "Армии-2020" будут продвигаться новые контакты
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на полях очередного форума "Армия" будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты и... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:19
2020-08-23T13:19
2020-08-23T17:04
армейские международные игры — 2020
форум "армия — 2020"
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассчитывает, что на полях очередного форума "Армия" будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты и перспективные партнерские инициативы.Президент в воскресенье обратился с приветствием к участникам и гостям форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a> и <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">армейских международных игр</a>, которые в этом году стартуют одновременно."Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - заявил Путин, обращаясь к участникам.
https://ria.ru/20200823/putin-1576197237.html
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армейские международные игры — 2020, форум "армия — 2020", владимир путин, безопасность