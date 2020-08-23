https://ria.ru/20200823/putin-1576197237.html

Путин: армейские игры способствуют взаимопониманию между народами

Состязание армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:05

2020-08-23T13:05

2020-08-23T14:16

армейские международные игры — 2020

форум "армия — 2020"

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Состязание <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">армейских игр</a> способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Главное, что состязание армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами", - сказал он в обращении к участникам форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>.Путин отметил, что рассчитывает на то, что российские команды участники будут действовать как всегда слаженно и четко."Проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск. Захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали популярность. Особенно у молодежи, школьников и студентов, у ребят, которые занимаются в технических кружках, военно-спортивных секций. У тех, кто выбирает свой путь в жизни, и намерен посветить себя благородному делу защиты Родины, работе в лабораториях, конструкторских бюро, на современных производствах", - сказал президент.

https://ria.ru/20200823/putin-1576197132.html

https://ria.ru/20200823/armiya-1576086077.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин: "Состязания Армейских игр способствуют укреплению мира" Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям форума "Армия — 2020" и Армейских международных игр. Он отметил, что в этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно. И заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, необходимости совместно искать ответы на возникающие вызовы. 2020-08-23T13:05 true PT2M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армейские международные игры — 2020, форум "армия — 2020", владимир путин, безопасность