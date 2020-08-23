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Путин заявил о важности доверительных отношений в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, необходимости... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:02
2020-08-23T13:08
армейские международные игры — 2020
форум "армия — 2020"
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, необходимости совместно искать ответы на возникающие вызовы."Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - заявил Путин в видеообращении к участникам и гостям форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия — 2020"</a> и <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">Армейских международных игр</a>.Он отметил, что в этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно. "Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют", - подчеркнул президент РФ.Он отметил, что Армейские международные игры вот уже несколько лет служат укреплению дружеских связей, открытому доброжелательному обмену опытом: военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях.
https://ria.ru/20200626/1573506261.html
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армейские международные игры — 2020, форум "армия — 2020", владимир путин, безопасность

Путин заявил о важности доверительных отношений в сфере безопасности

13:02 23.08.2020 (обновлено: 13:08 23.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, необходимости совместно искать ответы на возникающие вызовы.
"Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - заявил Путин в видеообращении к участникам и гостям форума "Армия — 2020" и Армейских международных игр.
Он отметил, что в этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно. "Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что Армейские международные игры вот уже несколько лет служат укреплению дружеских связей, открытому доброжелательному обмену опытом: военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
26 июня, 12:00
На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
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Армейские международные игры — 2020Форум "Армия — 2020"Владимир ПутинБезопасность
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