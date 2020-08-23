https://ria.ru/20200823/privivka-1576190607.html

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:45

2020-08-23T08:45

2020-08-23T08:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Привиться от гриппа жителям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> в воскресенье."Во всех поликлиниках будут прививаться плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая вакцинация (от гриппа - ред.) начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию", - сообщил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество