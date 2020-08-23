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Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа
Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:45
2020-08-23T08:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Привиться от гриппа жителям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> в воскресенье."Во всех поликлиниках будут прививаться плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая вакцинация (от гриппа - ред.) начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию", - сообщил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа

08:45 23.08.2020 (обновлено: 08:48 23.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Привиться от гриппа жителям Москвы надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций, поэтому уже со следующей недели Москва начинает "раскатывать" этот процесс, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.
"Во всех поликлиниках будут прививаться плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая вакцинация (от гриппа - ред.) начнется с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, потому что исходя из существующей проблемы, связанной с ковидом, от гриппа надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций и не утяжелять ситуацию", - сообщил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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